Os três grandes poderão lutar pelo título numa segunda metade muito interessante da temporada da Primeira Liga de Portugal. O Sporting lidera a tabela com 37 pontos, mas o Benfica está logo atrás com 36 pontos e o Porto com 34 pontos. Embora seja quase inédito, mais um desafio poderá vir de Braga e Guimarães.

Há duas coisas que podem influenciar a busca pelo título: a Taça das Nações Africanas, que começa no dia 13 de janeiro e vai tirar dois jogadores importantes do Sporting e do Porto; Uma janela de transferências que poderá ver alguns jovens do Benfica rumo à Premier League ou outras ligas importantes.

Como é habitual, os principais clubes de Portugal têm muitos jogadores que cobram honorários substanciais. De 2022 a 2023, os três grandes têm um resultado líquido positivo de 330 milhões de euros nas suas transações de transferência. Antonio Silva (20) e João Nieves (19) do Benfica e Gonzalo Inácio (22) e Geni Cadamo (22) do Sporting estão entre o próximo grupo de jogadores a manter um modelo de negócio altamente eficaz que é a inveja de grande parte da Europa. Clubes como Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Fulham, Manchester United e Newcastle United já se interessaram por esses jogadores em um momento ou outro. A abordagem do Benfica – comprar, desenvolver e vender – é vista como um modelo ideal para muitos clubes incapazes de competir com a pequena elite que domina o futebol. Na verdade, a negociação de jogadores é a salvação de muitos clubes portugueses.

Uma das contratações de verão para o sucesso do Sporting nesta temporada foi Victor Giogères, que chegou do Coventry City por 20 milhões de euros. Ele marcou 17 gols em todas as competições nesta temporada. O sueco está vinculado a um retorno à Inglaterra na janela de transferências, mas tem contrato até 2028, portanto, caso saia, o jogo será bem remunerado. Atualmente, ele vale cerca de 45 milhões de euros. Katamo, que tem chamado a atenção dos clubes da Premier League, não fará parte da Taça das Nações Africanas como membro da selecção moçambicana.

O Sporting perdeu dois jogos, um deles contra o Benfica, e recentemente venceu o Porto, que fez uma boa campanha na Liga dos Campeões e se classificou para as oitavas de final, onde enfrenta o Arsenal. O Porto tem estado com poucos golos na Primeira Liga, marcando apenas 21 em 14 jogos. Na Europa, marcou 15 golos em seis jogos da fase de grupos e marcou cinco golos em casa frente ao Shakhtar Donetsk e quatro em Antuérpia.

Portugal teve três equipas na fase de grupos, mas Benfica e Braga não se classificaram, mas conquistaram um lugar na Liga Europa. O Benfica enfrentará Toulouse e Braga Karabakh na fase de play-off.

O Braga é o actual líder da Primera Liga, com Simon Banza, que faz parte da selecção da República Democrática do Congo para a Taça das Nações Africanas. O jogador de 27 anos marcou 13 gols no campeonato nesta temporada. Entretanto, Braga recebeu recentemente mais investimentos dos proprietários catarianos do Paris Saint-Germain, que poderão colher benefícios nos próximos anos. Em outubro, o Chelsea estaria interessado em comprar uma participação no Sporting.

Apesar da liderança do Sporting, a maioria dos especialistas espera que o Benfica vença esta temporada, mas poderá haver muitas reviravoltas antes de o título ser decidido. Estes jogos serão decisivos: 3 de março, Porto-Benfica; 7 de abril, Sporting-Benfica; 28 de abril, Porto-Sporting.