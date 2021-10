O dono de Monk sabe que ele tem alcance ilimitado, e os Lakers mostram

tudo retorno inesquecível Ele precisa de um momento especial que impulsione a equipe à vitória. Tal como Lakers Cada vez mais perto do Spurs no quarto período de terça-feira, a mesa estava posta para o último minuto.

Foi entregue por um monge Malik.

Uma das muitas novas caras para o Lakers nesta temporada, Monk teve seu momento de autógrafo até agora em roxo e dourado na noite de terça-feira. Com o Lakers perdendo por um ponto e menos de um minuto para jogar, Monk recebeu um passe de Anthony Davis, saltou de 30 pés e enterrou uma bola de três pontos para colocar o Lakers na frente.

Após a partida, o monge confiante deu uma resposta rápida quando questionado sobre a tacada.

“Eu tenho alcance ilimitado.”

Embora o tiro em si – que o técnico Frank Vogel observou que veio de uma “distância de 4 pontos” após a disputa – não ganhou um jogo para os Lakers, permitiu que eles forçassem a prorrogação onde Russell Westbrook e os Lakers estavam Coroado com uma vitória inesquecível em San Antonio, 125-121.

O monge não tinha dúvidas.

“Acho que todos os arremessos que eu der vão entrar, e estou muito confiante”, disse Monk quando questionado sobre o quão confiante ele estava em seu arremesso. “Meus companheiros de equipe também confiam em mim e isso me deixa mais confiante. Eles simplesmente acreditam em mim. Temos ótimos jogadores, cara. Todo mundo veio esta noite e eu fui capaz de derrubar isso.”

Para Monk, essa cesta pontuou um desempenho massivo em uma noite de que os Lakers precisavam. Eles já estão lutando contra lesões em sua quadra de defesa nesta temporada, LeBron James ausente do elenco Abrindo a oportunidade para Monk entrar na escalação inicial.

Monk aproveitou a oportunidade e continuou seu jogo forte desde o início do acampamento, movendo 6 de 15 fora do campo e 4 de 10 fora da seqüência de 3 pontos para acumular 17 pontos na temporada. No entanto, sua estatística mais impressionante naquela noite poderia facilmente ter sido +31 em mais-menos em 39 minutos de movimento, o que significa que o Lakers tinha -27 no 14º minuto em que ele sentou na terça-feira.

“Quero dizer, Malik em +31, bobo”, disse Anthony Davis após a vitória. “Ele começou e jogou bem. Três jogadores importantes. Jogou muito bem na defesa.”

Para o lado desesperado dos Lakers por divergência ofensiva, Monk O registro consistente era uma chave constante Em abrir as coisas naquela extremidade da quadra. Embora as classificações ofensivas de um único jogo sejam frequentemente turbulentas, este monge teve o número mais alto, 112,8 – e o segundo mais alto da equipe – também contando a história de seu valor para o Lakers.

Nem sempre é o chute de três pontos de Monk que o torna valioso. Contra o Spurs, ele tinha algumas marcas na pintura também. Mas no final do dia, será seu chute que o tornará mais valioso no ataque dos Lakers, especialmente quando James retornar.

E se ele continuar a mostrar sua coleção ilimitada, pode haver mais momentos especiais como terça-feira.

para mais Lakers Fale, assine o feed da Silver Screen TV e termine ItunesE spotifyE Stitcher ou podcast do google. Você pode seguir Jacob no Twitter em Tweet incorporar.