Baker Mayfield ainda espera enfrentar o Steelers no domingo e definitivamente tem uma chance: Browns Insider

CLEVELAND, Ohio – Baker Mayfield ainda espera enfrentar o Steelers no domingo e definitivamente tem uma chance, informaram fontes da liga ao cleveland.com.

Mayfield perdeu a vitória de domingo por 17-14 sobre o Broncos e o treino de segunda-feira devido a uma lesão no ombro esquerdo, mas ele ainda quer jogar no domingo. Além de um labrum rasgado em seu ombro esquerdo, Mayfield tem um úmero fraturado, que parece estar na bola da cavidade. Uma fonte disse ao site cleveland.com que ele não é deslocado, o que significa que pode se curar sozinho, sem cirurgia.

Fontes disseram que a fratura, que ocorreu durante a derrota por 37-14 para os Cardinals em 17 de outubro, não vai cicatrizar no domingo, mas que o ombro pode estar estável o suficiente para jogar Mayfield. Ele deve mostrar que tem força suficiente no ombro e que o inchaço diminuiu o suficiente para usar o cinto com firmeza.

Mas jogá-lo não arriscaria sua carreira, especialmente porque é seu ombro não usado. Mayfield pode voltar a treinar na quarta-feira de forma limitada, mas ele ainda tem quinta e sexta-feira se não for.

O técnico do Steelers, Mike Tomlin, disse que não planeja se preparar de maneira diferente para Mayfield, ao contrário de Case Keenum, que tinha 90,3 pontos contra o Broncos em sua estreia pelos Browns.

“Foi isso que realmente me chamou a atenção enquanto assistia ao último jogo”, disse Tomlin. “Eles não perderam sua personalidade. Um sólido quarterback veterano que fez parte do programa como Case oferece essa oportunidade para eles. Não estamos muito preocupados no momento com quem pode ser o quarterback. Estamos analisando o que eles fazer coletivamente, seu jogo de corrida, ação de jogo coordenada e direção do malfeitor, e como tirar vantagem de todas as pessoas que distribuem a bola para eles. ”

Se Mayfield jogar, Brown terá que impedir TJ Watt de demiti-lo. Watt, o jogador defensivo da semana na Ásia na semana passada, terminou em terceiro na NFL com 7,0 sacks em apenas cinco jogos. Miles Jarrett ficou em primeiro com 9,5 sacks em sete jogos. Watt tem cinco sacks e irmãos obrigatórios em suas últimas três partidas, e três consecutivas no total. Ele também tem três passes de corte.

Odell Beckham Jr. torto no ombro direito

Beckham tem lesões no ombro – uma torção na articulação AC direita que sofreu no jogo dos Cardinals e um lado esquerdo rasgado agravado por uma luxação no jogo dos Bears na semana 2.

Mas é o ombro direito que causa mais problemas. Uma entorse de terceiro grau envolve a ruptura dos ligamentos que prendem a clavícula no lugar, e uma protuberância dolorosa se forma no ombro a partir do final da clavícula. A equipe de Brown ficou surpresa que Beckham se sentisse pronto para enfrentar o Broncos após participar do aquecimento pré-jogo. Ele estava com dor, mas a destruiu.

Beckham, que fez 0-4 em seus gols no primeiro tempo com um passe que desceu, foi vaiado não oficialmente pelos fãs, apesar do fato de que ele estava fazendo um para o time. Ele machucou o ombro no final do primeiro tempo, mas voltou no segundo para conseguir dois passes em um push TD que venceu a partida.

Ebron não esqueceu

Os Steelers esperam apagar a memória de sua derrota por 48-37 para Brown no Wild Cards Tour em janeiro.

“Eles gritaram na nossa casa e nos levaram para casa [from the playoffs]O tight end Steelers disse Eric Ebron na segunda-feira: “Se você não estivesse motivado para isso, provavelmente não jogaria futebol. Qualquer time que manda você para casa na sua liga, você tem que vir com ele ”.

O Steelers, que saiu de uma semana de despedida, estava 3-3, e Brown melhorou para 4-3 com uma vitória sobre o Broncos, mas está em terceiro lugar na divisão atrás do Bengals 5-2 e 5-2 Ravens.

Vamos vê-los no domingo à 1h. Eles disseram.

No entanto, Tomlin fechou o livro sobre a perda.

“Tenho certeza de que vem de alguma forma ou maneira, mas não como um grito de guerra ou não como o foco de uma reunião”, disse Tomlin. “Existem muitas variáveis ​​em 2021 que devem chamar nossa atenção. Temos muito trabalho neste jogo. Estaremos jogando com uma equipe muito boa em seu estádio. É 2021. O jogo do ano passado não significa nada para Nagy. [Davenport], não significa nada para KG [Kendrick Green]Isso não significa nada para Dan Moore [Jr.]Não significa nada para o morcego [Freiermuth], etc etc.

“Você apenas tem que admitir que, no jogo de futebol, as coisas mudam ano após ano e as frutas penduradas muitas vezes parecem não ter nada a ver com algumas das pessoas na sala. Não gastamos muito tempo falando sobre velhos histórias ou notícias antigas. ”

O jogador do Steelers, JuJu Smith-Schuster, que deu a Cleveland a líder de torcida “Browns is the Browns” antes desse jogo, perderá a temporada após passar por uma cirurgia no ombro.

