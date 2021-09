O CEO da SpaceX, Elon Musk, disse que o serviço de internet Starlink deixará a versão beta em outubro

Elon Musk, CEO da SpaceX Tweet sexta-feira A Internet via satélite Starlink da empresa sairá de sua fase beta aberta no mês que vem. Isso é dois meses após a data de agosto Musk deu no Mobile World Congress, quando também disse que espera que o serviço tenha “possivelmente mais de 500.000 usuários em 12 meses”.

O sistema Starlink exige uma constelação de aproximadamente 12.000 satélites em órbita terrestre baixa que transmitirá o serviço de Internet de banda larga contínua. A estação custa $ 499 e há uma taxa mensal de $ 99 pelo serviço. Ele Ela Beta público aberto Teste em outubro de 2020, e Musk disse em agosto Essa SpaceX despachou 100.000 terminais Starlink, que incluem uma antena parabólica e um roteador Wi-Fi, para usuários em 14 países. À medida que o beta expira e mais países ganham acesso ao Starlink, esse número deve crescer 100.000, embora seja difícil dizer quando poderá atingir a marca de meio milhão que Musk havia previsto.

O serviço de internet da Starlink está planejado para ser vendido a consumidores em áreas rurais de todo o mundo, entre outros clientes, promovendo velocidades de download de até 100 Mbps e velocidades de upload de 20 Mbps. No entanto, as análises do serviço Starlink foram misturadas até agora.

Também é importante notar que Musk tende a ser muito otimista ao definir prazos de lançamento de produtos para suas empresas, como os clientes da Tesla que esperaram pelos chamados Programa Completo de Direção Autônoma pode testemunhar.