Como a FCC está tentando combater as chamadas automáticas

De ligações falsas para a Previdência Social a golpistas que se fazem passar Uma maçã ou AmazonasQualquer pessoa com um telefone celular ou fixo conhece bem as chamadas automatizadas. Por décadas, os golpistas de chamadas automáticas acumularam telefones e correios de voz em todo o país. Entre junho de 2020 e 2021, esses golpes afetaram mais de 59 milhões de pessoas que perderam US $ 29,8 bilhões, de acordo com App localizador de número de telefone Trucaller. Alguns robôs procuram vender produtos legais, como garantia de carro ou um novo teto, por meios ilegais, enquanto outros roubam seu número de Seguro Social ou cartão de crédito. Em um esforço para conter esse problema perene, a FCC exige que os provedores de serviço de voz implementem padrões de autenticação de identificação de chamadas por meio de um conjunto de regras do setor conhecido como STIR / SHAKEN. A Federal Communications Commission (FCC) exigiu grandes operadoras, como AT&TE Verizon E T móvel Para implementar os padrões até 30 de junho, embora as operadoras menores, com menos de 100.000 clientes, tenham uma extensão. Ao mesmo tempo, os provedores de voz devem apresentar um plano que destaque os esforços de mitigação de bot em um banco de dados lançado recentemente. Caso o plano não esteja no banco de dados a partir do dia 28 de setembro, as operadoras terão que deixar de aceitar ligações dessas operadoras. STIR / SHAKEN é um bom começo para encerrar o problema em constante evolução das chamadas de bots e, embora as atualizações tornem os golpistas mais lentos, os especialistas dizem que elas não irão embora. READ Os desenvolvedores de jogos chineses estão de olho em uma fatia de US $ 49 bilhões do mercado de hardware para jogos “É um Whac-A-Mole”, disse Paul Schmidt, um cientista da computação pesquisador do Instituto de Ciências da Informação da University of Southern California. “Chamadores de robôs encontrarão outras maneiras de fazer o que desejam.”

STIR / SHAKEN refere-se ao conjunto de regras da indústria que exigem que os provedores de áudio certifiquem que a chamada recebida vem do número exibido. A autenticação é a estrutura usada para determinar a legitimidade de um chamador. Ele serve como uma assinatura virtual que indica o quão confiante o provedor está em permitir que um chamador use um determinado número de telefone. Ele é dividido em três níveis com base em quanto os provedores de informações sabem sobre o chamador, com o nível mais baixo significando que o provedor pode verificar a origem da chamada, mas não o ID do chamador. Scott White, diretor da Academia de Segurança Cibernética e Internet da George Washington University, disse que a STIR / SHAKEN está pressionando as operadoras locais para aumentar sua tecnologia protegida e criar um banco de dados e provavelmente conduzir chamadas de bots domésticos ilegais para fora do país. Embora torne difícil falsificar ou usar informações de identificação de chamadas enganosas para enganá-lo, não é à prova de falhas. A tecnologia verifica se o número original é o que aparece para o consumidor, mas os fraudadores podem falsificar o número desde o início. O sistema não funciona em telefones fixos. Ao assinar uma chamada, alguns provedores usam a certificação mais alta sem a devida diligência, disse Josh Bercow, vice-presidente de políticas e defesa da USTelecom, um grupo comercial que representa as operadoras. Se a indústria obtiver prova disso, o provedor pode perder sua capacidade de assinar ou certificar. “A indústria odeia essas ligações”, disse Bercow. “Queremos proteger nossos assinantes, estamos fazendo tudo que podemos e o efeito está realmente começando a aparecer.”

Embora a STIR / SHAKEN possa ajudar com as repressões em casa, a FCC não tem jurisdição no exterior de onde muitas das chamadas são originadas. A agência pode trabalhar com parceiros internacionais para detectar fraudadores, mas alguns países não cooperam. As chamadas de robôs geram bilhões de dólares em receita a cada ano, e muitos encontraram maneiras de usar inteligência artificial ou dados para criar listas de alvos de fraude. Alguns golpistas no exterior compram um monte de números para fazer ligações e desaparecer. White acrescentou que os fraudadores locais podem usar as mudanças recentes como uma oportunidade para mover operações para o exterior, onde há menos supervisão. As operadoras de gateway são a principal forma de entrada nos Estados Unidos para chamadas internacionais, mas muitas operam fora dos Estados Unidos O maior problema, disse White, é que as ligações automáticas estão evoluindo mais rápido do que acompanhar a legislação.