O cavalo da equipa juvenil polaca Diamo Dream foi vendido a Portugal

O cavalo da equipa juvenil polaca de Aurelia von Mauberg, Diamo Dream, foi vendido a Portugal como mestre-escola. O castrado continuará a carreira desportiva ao lado de Diego Ferreira.

Diamo Dream é um Oldenburg de 12 anos de Diamo Gould de Weizenas First (First Heinrich x Accent II x Volkorn xx). Ele foi criado por Roland Vanschel.

Aurélia von Mauberg

Black ganhou atenção pela primeira vez com a polonesa Aurelia van Mauberg, que a estreou em uma competição internacional em abril de 2019.

Ele competiu pela primeira vez em cavalos castrados na categoria júnior e em seu primeiro ano o levou para CDIs em Jagrzów, Blissjasfalu, Vaskaikiemis, Hagen e Sobot. Foram nomeados pela equipa polaca para o Campeonato Europeu de Junior Riders 2019 em San Giovanni, onde terminaram em 60º na prova individual com 66,412%.

No ano Corona 2020 mostraram-se em Hagen e Bilisjasfalu antes de irem para o Campeonato Europeu de Junior Riders 2020, também em Bilisjasfalu, onde ficaram em 38º lugar na prova individual com 66,235%.

Duas semanas depois de a treinadora européia Ilona Janas (POL) mostrar o Diamo Dream na pequena turnê no CDI Brno, Aurelia avançou para o nível de jovens pilotos no CDI Zakrzow em outubro de 2020. Em 2021 tiveram uma temporada de sucesso com quatro vitórias internacionais. No Campeonato Europeu de Jovens Cavaleiros de 2021 ficaram em 26º lugar na seleção individual com 67,706%.

Van Mauberg fez campanha no Diamo Dream no nível Young Riders em 2022, mas seu último CDI foi uma vitória tripla no CDI Zakrzow em abril de 2022. Não disputou o quarto Campeonato Europeu consecutivo e não competiu a nível internacional desde o Diamo Dream Jacquard.

Diego Ferreira

Em vez disso, o cavalo castrado de Oldenburg foi vendido para Helgestrand na Dinamarca.

Ele fez três partidas nacionais na Dinamarca em 2023. Primeiro no teste Prix St. Georges com Mete Sejbjerg Jensen no início da primavera (68,553%), depois no teste de nível M (73,611%). Sophie Wilson montou com ele na classe Intermediário I em novembro e registrou 65,921%.

Tiamo Dream foi vendido ao português Diego Ferreira como mestre-escola e cavalo de jovens cavaleiros.

Thiago, 18 anos, está se preparando para fazer a transição para o status YR. Em 2022 esteve com Palomino Lusitano Jumbo Diamantes (por Xerife dos Diamantes) pela equipa portuguesa no Campeonato Europeu de Juniores. Recentemente, ele abriu seu próprio negócio de treinamento com o piloto de Grande Prêmio Roberto Brasile em uma instalação totalmente nova. Aquiminhoem Barcelós, Portugal.

