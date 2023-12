Novo hotel boutique de Christian Louboutin em Portugal

O renomado designer de calçados francês Christian Louboutin entrou no mundo da hospitalidade com o lançamento do seu primeiro hotel boutique na pitoresca cidade costeira de Melides, Portugal.

Mundialmente famoso por suas solas de laca vermelha de mesmo nome, Louboutin nomeou apropriadamente o hotel cinco estrelas de luxo que abriu suas portas de Vermelho (pronuncia-se vermelio), que significa “vermelho” em português.

Localizada a cerca de 80 milhas ao sul de Lisboa, Melides (pronuncia-se Melidesh) está localizada na região do Alentejo, em Portugal. A região tem 64 quilómetros de costa imaculada ao longo do Oceano Atlântico, no sul da Europa, e centenas de quilómetros quadrados de campos de sobreiros, vinhas e arrozais.

Melides, Portugal

Louboutin retirou-se para esta parte especial do mundo durante anos, inspirando-se na aura única do país e na cultura local para projetar as suas famosas coleções de moda, incluindo os artistas Anselm Kiefer, a atriz Sharon Stone e o arquiteto e designer Philippe Starck.

O Hotel Vermelho fica no meio da cidade, com outros prédios vizinhos caiados de branco e com detalhes em azul, em uma linda rua de paralelepípedos que parece um lar longe de casa. Ao entrar, você entra no maravilhoso mundo de Louboutin, onde o interior mostra o amor do designer pelo artesanato único e a paixão pelas culturas globais.

“Percebi que muitas pessoas têm a fantasia de projetar ou possuir um hotel. Quero realizar meus sonhos. Foi por isso que nasceu o Vermelho”, diz Louboutin. “Este projeto me permite esvaziar meu depósito de antiguidades e objetos que adquiri ao longo dos anos! Além disso, é uma oportunidade de mostrar a excelência dos muitos artistas e artesãos que admiro.

Cada um dos 13 quartos do Vermelho é diferente dos outros, onde a abordagem prática e a estética eclética e maximalista de Louboutin brilham através de móveis de origem pessoal e uma coleção de arte vibrante. coisas Celebrar o talento e as tradições portuguesas.

Os hóspedes podem refrescar-se na piscina, relaxar no tranquilo jardim desenhado pelo renomado arquitecto paisagista francês Louis Benech ou optar por relaxantes tratamentos de spa.

O restaurante local, Xtian, serve clássicos portugueses com um toque internacional num ambiente de estilo bistro, enquanto o Bar Vermelho é impressionantemente trabalhado com folhas de prata importadas de uma oficina em Sevilha, Espanha. Dica interna: Peça o Melides Mule, o toque pessoal de Louboutin no clássico coquetel Moscow Mule que substitui a vodca por vinho do Porto junto com água gaseificada e ginger ale.

www.vermelhohotel.com, @hotelvermelho

Fotos cortesia de Ambrose Tesinas & Vermelho Hotel

Esta história apareceu na edição AZ Foothills Innovators 2023. Leia a edição completa aqui.