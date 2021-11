Enquanto tentavam embarcar em um vôo para o East Midlands da Inglaterra, dois passageiros com baixa mobilidade ficaram presos no Aeroporto de Faraó.

O casal, de 82 e 93 anos, chegou ao Aeroporto Internacional de Faroe no dia 2 de outubro deste ano às 8h15 e precisava de assistência especial para embarcar em um voo da Ryanair com destino a East Midlands da Inglaterra às 22h15. No entanto, após uma longa espera, o elevador não chegou a tempo quando era hora de finalmente subir.

“Fiquei chocado às 9h45. Perguntei à garota My Way quando o elevador chegaria. Não se preocupe porque será em breve. Ela disse que o capitão sabia que estávamos chegando. Por volta das 20 horas, eles nos colocaram em um elevador e enviaram alguns passageiros extras para Birmingham. Então a mulher disse, “Desculpe, o capitão não quer voltar.” Então o avião decolou e nos deixou presos ”, disse o casal Portugal News.

O casal lamenta a forma como foram tratados, pois tiveram que esperar 12 horas até o próximo voo em uma situação incômoda. Durante este período, casais com necessidades especiais puderam falar com a Ryanair no balcão e, depois de explicarem toda a situação, puderam regressar a East Midlands num voo das 21:00. No entanto, o casal ainda está muito decepcionado e ainda não pediu uma indenização.

Nessas 12 horas, a situação tornou-se cada vez mais dolorosa para o casal que procurava ajuda. “Eu disse à Ryanair: Minha esposa de 93 anos não pode sentar nessas cadeiras de metal desconfortáveis ​​por 12 horas, ela pode ir para o hotel nesse meio tempo?” “Sim”, disse ela, “mas eu posso ‘ para reservar. “Tive que voltar.

Somente 22 horas depois eles puderam retornar à Inglaterra. “A Ryanair tinha gentilmente providenciado um táxi para nos levar do EMA para Alfreton, mas só chegamos em casa à 1h da manhã seguinte.

Por mais de um mês Portugal News Ele tentou falar com todas as empresas envolvidas neste caso. Como a My Way é a empresa responsável pela prestação de assistência especializada no Aeroporto de Farrow, principalmente, a assessoria de imprensa de Rainer acusa a My Way. A My Way, no entanto, não quis comentar se a ANA Airports deve responder a todas as questões relacionadas com este assunto. Além disso, Portugal News ANA tentou contactar aeroportos; No entanto, a ANA Airports não respondeu aos pedidos de comentário.

No entanto, embora caiba ao aeroporto prestar assistência a quem tem dificuldade de locomoção, o casal continua a culpar a companhia aérea pelo ocorrido. “O capitão deveria saber que devíamos estar a bordo, mas decidiu ousadamente nos deixar em um dilema”, concluíram.