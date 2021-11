Miguel Olivera “bem” depois do acidente

O português Miguel Oliveira (KDM) está “aparentemente bem” depois de ter sido encontrado num hospital em Portimão na sequência de uma queda com o espanhol Iger Leguana (KDM) durante o Alcorve MotoGP no domingo.

Na sua conta do Instagram, o piloto português da KTM agradeceu o “apoio total” que recebeu durante o fim-de-semana, que terminou depois de colidir com o seu companheiro de equipa durante a 17ª e última corrida do Campeonato do Mundo de Velocidade numa corrida de motos.

“Obrigado a todos os portugueses pelo apoio pessoal que senti este fim-de-semana. O resultado não foi o que queríamos, mas está na minha memória [the presence of] Todas as bandeiras e todos os aplausos. Fui para o hospital e aparentemente estava bem. Nos próximos dias estaremos à procura de mais sintomas ”, escreveu Miguel Oliveira, que deixou o hospital numa maca antes de ser internado.

No final da corrida a conferência de imprensa regular do piloto português foi cancelada pela KTM, e a sua assessoria de imprensa garantiu que Miguel Olivera estava “bem”.

Miguel Oliveira caiu para o espanhol Iger Leguona na 23ª 25.ª jornada da prova do Autotromo Internacional do Alcarve (AIA), em Portimão.

Miguel Oliveira está agora rebaixado da 10ª para a 13ª posição com 92 pontos, faltando apenas o Valencia GB para a corrida no próximo domingo.