O aumento dos custos dos alimentos significa dar uma mordida no jantar de Ação de Graças

No início de novembro, a mãe de Hays Culbreth enviou uma pesquisa a alguns membros da família. Ela disse que só poderia escolher dois lados para o grupo de 15 neste Dia de Ação de Graças e pediu que votassem em seu favorito.

Culbreth especula que feijão verde e macarrão com queijo farão o corte, mas seu favorito – caçarola de batata-doce com crosta de açúcar mascavo – não.

“Fale sobre arruinar o Dia de Ação de Graças”, brincou Coolbrith, 27, um planejador financeiro de Knoxville, Tennessee.

Os americanos estão se preparando para um dispendioso Dia de Ação de Graças este ano, com aumentos de preço de dois dígitos para peru, batata, recheio, abóbora enlatada e outros alimentos básicos. O governo dos EUA estima que os preços dos alimentos subirão de 9,5% a 10,5% este ano. Historicamente, eles subiram apenas 2% ao ano.

Produção mais baixa e custos mais altos de mão de obra, transporte e material são parte do motivo; Doenças, clima severo e a guerra na Ucrânia também são fatores contribuintes.

“Isso realmente não é uma escassez. É uma oferta mais restrita com algumas boas razões para isso”, disse David Anderson, professor e economista agrícola da Texas A&M University.

Os preços no atacado do peru estão em níveis recordes após um ano difícil para os rebanhos americanos. Uma cepa mortal de gripe aviária – relatada pela primeira vez em fevereiro em uma fazenda de perus em Indiana – eliminou 49 milhões de perus e outras aves em 46 estados este ano, de acordo com os Centros de Controle de Doenças dos EUA.

Como resultado, a oferta per capita de peru nos Estados Unidos caiu para seu nível mais baixo desde 1986, disse Mark Jordan, diretor executivo da LeapMarket Analytics de Jonesboro, Arkansas. Jordan espera que o preço de atacado de um peru congelado de 8 a 16 libras – o tipo geralmente comprado no Dia de Ação de Graças – seja de US$ 1,77 a libra em novembro, um aumento de 28% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Ainda assim, disse Jordan, haverá muitos pássaros inteiros em nossas mesas de Ação de Graças. As empresas transferiram uma porcentagem maior de aves para todo o mercado de perus nos últimos anos para aproveitar a demanda consistente de feriados.

Nem todos os produtos foram afetados da mesma forma. Butterball – que fornece cerca de um terço de seus perus de Ação de Graças – disse que a gripe aviária afetou apenas cerca de 1% de sua produção por causa das medidas de segurança que tomou após seu último grande surto de gripe em 2015.

Mas Jordan disse que pode ser difícil para os compradores encontrarem peito de peru ou outros cortes. Ele disse que os preços mais altos da carne suína reduzem as alternativas baratas para os chefs.

Anderson disse que a gripe aviária elevou os preços dos ovos a um recorde. Na segunda semana de novembro, doze ovos de primeira classe foram vendidos por uma média de US$ 2,28, mais que o dobro do preço do ano anterior, de acordo com o USDA.

Mesmo sem a gripe, os preços dos ovos teriam subido, disse Anderson, devido ao alto custo do milho e do farelo de soja usados ​​na alimentação das galinhas. A Ucrânia é tradicionalmente um grande exportador de milho, e a perda desse suprimento elevou os preços globais.

Adicione isso aos preços mais altos da abóbora enlatada – uma lata de 30 onças aumentou 17% em relação ao ano passado, de acordo com o pesquisador de mercado Datassembly – e fica claro que os doces de Ação de Graças também serão mais caros. Empresa de Libby de propriedade da Nestlé – que produz 85% da abóbora enlatada do mundo – Ele disse que a safra de abóbora estava em linha com os anos anteriores, mas teve que compensar os custos mais altos de mão de obra, transporte, combustível e energia.

Planejando preencher os lados? Vai custar a você também. Uma lata de 16 onças de recheio custa 14% a mais do que no ano passado, disse Datasemb. O preço médio de um saco de 5 libras de batatas vermelhas foi de US$ 3,26 na segunda semana de novembro, ou 45,5% mais alto do que há um ano.

A geada e uma primavera chuvosa prejudicaram severamente o crescimento da batata este ano, disse Craig Carlson, CEO da Carlson Produce Consulting, com sede em Chicago. Os agricultores também aumentaram os preços para compensar o custo mais alto de sementes, fertilizantes, óleo diesel e maquinário. Carlson disse que os custos de produção subiram até 35% para alguns agricultores este ano, um aumento que eles nem sempre conseguem compensar.

Custos mais altos de mão de obra e alimentos também encarecem o pedido de uma refeição pronta. A Whole Foods está anunciando seu clássico banquete de Ação de Graças para oito pessoas por US$ 179,99. Isso é $ 40 a mais do que o preço anunciado no ano passado.

As boas notícias? Nem todos os itens nas listas de compras de fim de ano são significativamente mais caros. Os cranberries foram uma boa safra e os preços subiram menos de 5% entre o final de setembro e o início de novembro, disse Paul Mitchell, economista agrícola e professor da Universidade de Wisconsin. O feijão verde custa apenas dois centavos a mais por libra na segunda semana de novembro, segundo o USDA.

E muitas mercearias estão baixando os preços do peru e de outros produtos básicos de fim de ano, na esperança de que os compradores gastem mais livremente em outros itens. O Walmart está prometendo perus por menos de US$ 1 por quilo e diz que o presunto, as batatas e o recheio custarão aproximadamente o mesmo que no ano passado. A Kroger e a Lidl também reduziram os preços, de modo que os compradores podem gastar US$ 5 ou menos por pessoa em uma refeição por US$ 10. A Aldi está trazendo os preços de volta aos níveis de 2019.

Mas Hays Culbreth não é otimista sobre sua caçarola. Ele não é muito bom cozinheiro, então planeja comprar tortas de abóbora na mercearia a caminho do banquete de sua família.