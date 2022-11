O Dow caiu 200 pontos com o aumento dos rendimentos alimentando temores de recessão

As ações caíram na quinta-feira, com as taxas de juros subindo, com autoridades do Federal Reserve sinalizando que o aumento das taxas de juros para desacelerar a inflação está longe de terminar.

O Dow Jones Industrial Average caiu 245 pontos, ou 0,7%. O S&P 500 caiu 1,2%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,4%.

Presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard ele disse em um discurso quinta-feira que “a taxa básica de juros ainda não está em uma área que possa ser considerada suficientemente restritiva”.

“A mudança na postura da política monetária parece ter tido apenas efeitos limitados na inflação observada, mas os preços de mercado indicam uma expectativa de inflação moderada em 2023”, acrescentou Bullard.

O rendimento do Tesouro de dois anos saltou para 4,437% na manhã de quinta-feira, alimentando temores de que taxas de juros mais altas possam levar a economia à recessão.

“Estou olhando para um mercado de trabalho muito apertado”, disse ele, “e não sei como você continua a reduzir esse nível de inflação sem uma desaceleração real e talvez tenhamos deflação na economia para chegar lá.” Presidente do Banco da Reserva Federal de Kansas City Esther George ao Wall Street Journal Quarta-feira.

Ações propensas à recessão e taxas em alta lideraram as perdas. Os estoques de materiais caíram, assim como os estoques de bens de consumo discricionários.

“O aperto monetário adicional e o impacto cumulativo dos aumentos das taxas de juros neste ano sugerem que os riscos de recessão permanecem altos”, escreveu Mark Hefell, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management, em nota. “Ainda acreditamos que as pré-condições macroeconômicas para uma recuperação sustentável – que cortes nas taxas de juros e uma queda no crescimento e nos lucros corporativos no horizonte – ainda não foram estabelecidas.”