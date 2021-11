O aumento da disseminação do emergente vírus corona (Covid) é impulsionado por crianças no Reino Unido, um alerta ao estado da Califórnia

Especialistas em saúde alertam que os adolescentes não vacinados têm sido a força motriz por trás do aumento contínuo no Delta da Grã-Bretanha, um sinal de alerta potencial para a Califórnia se as taxas de vacinação não melhorarem drasticamente entre essa faixa etária.

O Dr. George Rutherford, epidemiologista da Universidade da Califórnia em San Francisco e especialista em doenças infecciosas, disse que crianças não vacinadas entre 10 e 14 anos são liderando a epidemia No Reino Unido, as taxas de casos nessas idades são muito mais altas do que em qualquer outro grupo.

Rutherford estava citando dados de A Análise do New York Times, Que dizia que, em meados de outubro, as crianças em idade escolar na Inglaterra tinham 15 vezes mais probabilidade de contrair o coronavírus do que as de 80 anos. A análise indicou que a Inglaterra encerrou o uso obrigatório de máscara em meados de julho, e as autoridades não recomendaram a vacinação para crianças de 12 a 15 anos até meados de setembro, quatro meses depois de estarem disponíveis para essas idades nos Estados Unidos.

o Aumento de casos de coronavírus no Reino Unido Foi irregular – aumentando rapidamente de meados de junho a meados de julho, depois diminuindo drasticamente antes de atingir um segundo pico em meados de outubro. Tem havido alguns sinais de redução desde meados do mês passado, mas os casos ainda estão bem acima dos níveis pré-delta.

A falta de vacinação entre amplos segmentos de adolescentes à medida que as restrições de COVID foram suspensas manteve o vírus se espalhando no Reino Unido, Rutherford Ela disse Em um fórum recente no campus da Universidade da Califórnia, em San Francisco.

Esta é uma consequência de não vacinar. A população que não vacinou, disse Rutherford, são jovens adolescentes. “Isso é em grande parte liderado por adolescentes mais jovens, que acabaram de iniciar uma nova campanha para vacinar crianças de 12 a 15 anos. Atualmente, apenas 21% deles estão totalmente vacinados.”

A necessidade urgente de vacinar crianças surge como acontecia em hospitais devido ao vírus Corona Começou a aumentar em partes da Califórnia. Autoridades de saúde há muito previram esse aumento conforme o clima esfria e mais pessoas se reúnem em ambientes fechados.

“Infelizmente, o que esperávamos, quando as pessoas voltassem para casa – isso [hospitalization] “As taxas podem estar aumentando – tem sido uma realidade”, disse a Dra. Regina Chinseo-Kwong, vice-diretora de saúde do Condado de Orange. “E embora tenhamos boas taxas de vacinação, precisamos de mais pessoas que ainda não foram vacinadas para serem vacinadas”.

Os desafios do Reino Unido mostram como os esforços de vacinação geral – embora melhores do que os da Califórnia – ainda não são altos o suficiente para a imunidade coletiva, quando a transmissão sustentada do coronavírus é interrompida.

No Reino Unido, 67% da população está totalmente vacinada, de acordo com Nosso mundo em dados; A Califórnia tem 62% de sua população totalmente imunizada. Nos Estados Unidos, essa taxa é de 59%, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

Crianças e adolescentes se tornaram as principais fontes de infecção por coronavírus nos condados de Los Angeles e Orange.

De todos os grupos de crianças, as crianças de 5 a 11 anos passaram a ter A maior taxa de novos casos de coronavírus por semana, Jovens de 12 a 17 anos são deslocados como tendo o pior caso, de acordo com dados do Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles.

A mudança “é provavelmente resultado do aumento dos níveis de vacinação entre adolescentes e [previously] Barbara Ferrer, diretora de saúde pública do condado, disse ao Conselho de Supervisores pouco antes das vacinações. tornar-se disponível Para crianças dessa faixa etária.

Mas os adolescentes não vacinados também eram Motoristas seniores Da transmissão do coronavírus, mostram os dados do Condado de Los Angeles.

O papel das crianças na transmissão de infecções é muito real. “As ondas de infecção que podem resultar se as crianças não forem protegidas são, tragicamente, muito reais”, disse Ferrer recentemente.

Crianças de 12 a 17 anos não vacinadas têm cerca de um terço maior taxa de infecção por coronavírus do que adultos mais jovens não vacinados, um grupo que anteriormente tinha as taxas mais altas de coronavírus, de acordo com dados de saúde do condado de Los Angeles.

“Adolescentes não vacinados agora têm a maior taxa de infecção entre todos os grupos de todas as idades”, que há muito são elegíveis para a vacinação, disse Ferrer.

Apenas 65% dos jovens do condado de Los Angeles de 12 a 17 anos foram totalmente vacinados. Em contraste, 73% dos residentes do Condado de Los Angeles com 16 anos ou mais foram totalmente vacinados, assim como 86% dos adultos com 65 anos ou mais.

O Condado de Orange, onde apenas 62% das pessoas de 12 a 17 anos são vacinadas, está observando tendências semelhantes. No verão, os adolescentes mais velhos tinham as taxas mais altas de infecção por coronavírus entre aqueles com 18 anos ou mais jovens. Mais recentemente, crianças de 4 a 9 anos de idade tiveram taxas mais altas de infecção do que adolescentes mais velhos e tiveram taxas de casos semelhantes aos de adultos de meia-idade.

Chenseo-kwong disse que as estatísticas mostram que as vacinas estão funcionando, porque a vacinação entre os adolescentes ajudou a reduzir as taxas de infecção. Mas os especialistas afirmam que também mostram a importância de reduzir a transmissão do coronavírus entre as crianças para que possam sair totalmente da pandemia.

Vários funcionários de saúde – incluindo Rutherford – disseram que um grande número de crianças precisaria ser vacinado se as comunidades quisessem obter imunidade coletiva ao COVID-19.

Rutherford disse que a proporção relativamente grande de jovens adultos não vacinados no condado de Los Angeles “é suficiente para sustentar a transmissão”. “E eu acho que em todo o estado, muitos dos aumentos que estamos vendo são numericamente impulsionados por problemas em Los Angeles, que parecem cair desproporcionalmente nessa faixa etária.”

O alto nível de transmissão também apresenta o risco do surgimento de novas espécies perigosas, como o Delta, que alimentou a última onda na Califórnia.

“Sempre existe a possibilidade de que uma variável mais destrutiva tome conta. E todos nós vivemos uma Novembro, dezembro e janeiro terríveis Ferrer disse durante uma coletiva de imprensa recente.

A taxa de casos de coronavírus na Califórnia é agora maior do que há um mês, quando a média de casos no estado era de cerca de 5.500 novos casos por dia. Recentemente, uma média de cerca de 6.300 novos casos . foi reportado Diário.

Em todo o estado, o número de pacientes hospitalizados devido ao COVID-19 se estabilizou no último mês e está entre 3.500 e 3.800. Isso está bem abaixo do pico da Delta em 31 de agosto para quase 8.400 pessoas que foram hospitalizadas, mas ainda bem acima do mínimo pré-Delta de 915 hospitalizações em 12 de junho.

Ainda há esperança de que algumas regiões possam evitar a terrível onda de inverno e as taxas permanecerão estáveis ​​ou poderão cair. “Mas é necessário que todos em nossa comunidade sejam realmente cuidadosos e cautelosos”, disse Chinseo-kwong.

Autoridades de saúde afirmam que, ao contrário do início da pandemia, quando os adultos eram os principais disseminadores do vírus, agora se sabe que as crianças podem ser disseminadoras eficazes do vírus Corona, especialmente com o surgimento de variável delta.

Chinseo-kwong disse que as crianças podem ser infectadas e não apresentar nenhum sintoma e, ainda assim, transmitir o vírus, o que pode ser um problema para a família e amigos “porque você pode expor todos em sua família sem saber”.

“Portanto, eles têm a capacidade de transmiti-lo aos avós que podem estar em maior risco ou a um membro da família que esteja imunocomprometido”, disse ela. Reunir-se com segurança, acrescentou ela, “exige que todos recebam a vacinação se forem elegíveis”.

Ela disse que as pessoas não vacinadas têm um risco particularmente alto de se tornarem disseminadores porque, quando são infectadas, liberam quantidades muito maiores do vírus do que aquelas que foram vacinadas e sofrem uma infecção súbita.

Dados estaduais mostram que californianos não vacinados têm cerca de sete vezes mais probabilidade de contrair COVID-19, 10 vezes mais probabilidade de acabar no hospital e 17 vezes mais probabilidade de morrer da doença do que seus homólogos vacinados.

Embora as crianças tenham um risco menor de doenças graves ou morte por COVID-19 do que os adultos, a doença continua sendo uma das principais causas de morte em todo o país. Para o período de 12 meses que termina em 2 de outubro, 66 crianças de 5 a 11 anos Ele morreu de COVID-19, número que – quando comparado às principais causas de morte em crianças em 2019 – torna o vírus a oitava causa de morte em crianças nessa faixa etária.