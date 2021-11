Os humanos desempenharam um papel importante na extinção do mamute lanoso

Uma nova pesquisa mostra que os humanos tiveram um papel importante na extinção do mamute peludo na Eurásia, milhares de anos depois do que se pensava.

Uma equipe internacional de cientistas, liderada por pesquisadores da Universidade de Adelaide e da Universidade de Copenhagen, revelou um caminho de 20.000 anos para a extinção do mamute peludo.

O pesquisador principal, Professor Damian Fordham, do Instituto de Ecologia da Universidade de Adelaide, disse: “Nossa pesquisa mostra que os humanos têm sido um condutor crítico e crônico do declínio do número de mamutes lanosos, com um papel essencial no momento e no local de sua extinção.”

“Usando modelos de computador, fósseis e antigos DNA Identificamos os mecanismos e ameaças que foram essenciais para o declínio inicial e subsequente extinção do mamute lanoso. ”

Impressões digitais de mudanças anteriores na distribuição e demografia dos mamutes lanosos identificados a partir de fósseis e DNA antigo mostram que as pessoas aceleraram a extinção dos mamutes lanosos em até 4.000 anos em algumas áreas.

Sabemos que os humanos exploraram os mamutes lanudos por sua carne, peles, ossos e marfim. No entanto, até agora tem sido difícil separar os papéis exatos que o aquecimento climático e a caça humana desempenharam na extinção “, disse o professor associado Fordham.

O estudo também mostra que os mamutes lanudos provavelmente sobreviverão no Ártico por milhares de anos a mais do que se pensava, encontrados em pequenas áreas de habitat com condições climáticas favoráveis ​​e baixa densidade humana.

O professor associado Jeremy Austin, do Australian Center for Ancient DNA da University of Adelaide, disse: “Nossa descoberta de persistência de longo prazo na Eurásia confirma de forma independente as evidências de DNA ambiental publicadas recentemente que mostram que o mamute lanoso vagou pela Sibéria há 5.000 anos.”

O professor associado David Nogis Bravo da Universidade de Copenhagen foi co-autor do estudo publicado na revista. mensagens de ciência ambiental.

“Nossas análises fortalecem e resolvem melhor a questão das influências humanas como um fator para o declínio da população e o colapso da extensão da megafauna na Eurásia durante o Pleistoceno Superior”, disse ele.

Também refuta a teoria prevalecente de que a mudança climática por si só exterminou as populações de mamutes peludos e que os humanos estavam limitados aos caçadores que fornecem Bala de misericórdia. “

“Parece que as extinções de espécies são geralmente o resultado de interações complexas entre processos ameaçados.”

Os pesquisadores enfatizam que o caminho para a extinção do mamute lanoso foi longo e duradouro, começando vários milhares de anos antes da extinção final.

Referência: “Modelos de processos explícitos revelam o caminho da extinção do mamute lanoso usando verificação orientada a padrões” por Damien A. Fordham, Stewart C. Brown, H. Rechit Akakaya, Barry W. Brooke, Sean Haythorn, Andrea Maneka, Kevin T. Sapateiro, Jeremy J. Austin, Benjamin Blonder, Julia Pelosky, Karsten Rabeck e David Nogis Bravo, 5 de novembro de 2021, mensagens de ciência ambiental.

DOI: 10.1111 / ele.13911