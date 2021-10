O Alasca relatou 6 mortes e 877 casos na sexta-feira, pois as hospitalizações por COVID-19 permanecem perto do nível recorde

O Alasca na sexta-feira relatou seis mortes e 877 novos COVID-19 estojos Como as hospitalizações ligadas ao vírus voaram em uma área de registro.

O último número é parte do que as autoridades de saúde descreveram esta semana como um potencial ponto de estabilização em novos casos, embora as autoridades digam que não há evidências suficientes para dizer que os casos estão começando a diminuir e que os números atuais ainda são muito altos.

A taxa de casos do Alasca por 100.000 casos na semana passada continua a ser a mais alta do país, de acordo com Dados CDC.

As mortes recentemente relatadas incluíram cinco residentes, incluindo um homem de Anchorage em seus 50 anos, um homem de Anchorage em seus 70 anos, um homem em Anchorage em seus 80 anos ou mais e uma mulher da área do censo de Bethel em seus 80 anos ou mais, e a mulher de Fairbanks dentro. os anos setenta. O estado também relatou outra morte não residente de uma mulher na casa dos 50 anos diagnosticada em Wasilla.

O Fairbanks Memorial Hospital relatou separadamente duas mortes de COVID-19 que incluíam pacientes lá. Não ficou claro se essas mortes refletiram nos dados do estado.

No total 673 Mortes de residentes ligadas ao vírus e 25 Mortes de não residentes foram relatadas no Alasca desde janeiro de 2020.

Na sexta-feira, 225 pessoas foram hospitalizadas com o vírus no Alasca – abaixo Um novo recorde de 235 foi estabelecido na quinta-feira. Antes desta semana, o registro hospitalar anterior era de 223 em 25 de setembro.

Autoridades dizem que as hospitalizações por COVID-19 provavelmente permanecerão em níveis elevados na maior parte do estado pelo menos nas próximas semanas. A hospitalização é uma indicação tardia, o que significa que a redução dos casos levará algumas semanas para reverter nos hospitais.

“Eu só espero que todos nós percebamos que não estamos fora dessa coisa ainda”, disse Jared Kosen, presidente e CEO do Hospital Estadual do Alasca e Associação de lares de idosos, na sexta-feira.

Em Mat-Su, quase metade dos pacientes do hospital contraíram COVID-19, e nenhum leito de terapia intensiva permanece disponível, Dados do país mostrar-se. No Fairbanks North Star Borough, um terço de todos os pacientes do hospital tiveram COVID-19 e três leitos de UTI permanecem abertos.

Kosin disse que depois de meses de estresse prolongado no sistema de saúde do estado, é fácil perder a sensibilidade a esses números.

Mas “administrar um andar de hospital com tal nível de admissão que de outra forma não existiria nesta escala é sem precedentes”, disse ele. “Até que possamos remover essas admissões, e realmente parar de ver volumes sustentáveis ​​nesses níveis, nosso sistema hospitalar está comprometido em muitos aspectos.”

Os Padrões de Cuidados de Crise estão ativos em 20 instalações de saúde em todo o estado, e Kosin disse que os desafios permanecem em torno de unidades de terapia intensiva completas, recursos escassos e a racionalização ocasional de cuidados. Kosen disse que um lote de trabalhadores terceirizados de saúde contratados pelo estado ajudou, mas não resolveu a crise dentro dos hospitais.

“Todo mundo está sob pressão agora”, disse ele.

Pouco menos de 65% dos habitantes do Alasca com 12 anos de idade ou mais receberam pelo menos uma dose da vacina COVID-19.

Na semana passada, 9,89% de todos os testes COVID-19 deram positivo.