Novas descobertas sobre a proximidade dos seres humanos com a extinção levantam dúvidas

O escritor é um comentarista científico

Apesar de sermos a espécie dominante no planeta, nós, Homo sapiens, deveríamos nos considerar sortudos por existir. Os nossos antepassados ​​estiveram à beira da extinção há cerca de 900 mil anos, segundo os cientistas, com pouco mais de mil indivíduos a reproduzirem-se e a viverem vidas isoladas durante mais de 100 mil anos.

Este suposto “grande estrangulamento” na nossa história evolutiva, mapeado através de uma combinação complexa de análise genética e modelação computacional, pode explicar as lacunas no registo fóssil (uma população mínima deixaria vestígios mínimos). Também coincide aproximadamente com um período de alterações climáticas que teria eliminado as hipóteses de sobrevivência dos nossos antepassados. O colapso populacional poderia ter promovido a endogamia – o que também pode explicar porque é que os humanos apresentam uma diversidade genética relativamente baixa em comparação com outros mamíferos.

Mas a descoberta foi recebida com algum cepticismo, destacando o desafio de reconstruir a história da nossa espécie. Quanto mais os acadêmicos tentam chegar, mais elusivas se tornam suas conclusões. Na ausência de DNA bem preservado de humanos antigos, é inteiramente possível que a nossa verdadeira história de origem nunca seja contada.

A pesquisa – co-liderada por Haiping Li, do Instituto de Nutrição e Saúde de Xangai, da Academia Chinesa de Ciências, e Yi-Hsuan Pan, da Universidade Normal da China Oriental – baseia-se na suposição de que as mutações genéticas se acumulam na população a uma taxa aproximadamente constante. avaliar. Rastreá-los ao longo das gerações e observar como eles convergem ou “se fundem” permite que o tamanho da população seja estimado a qualquer momento. Em geral, quanto maior for a taxa de coesão, menor será a dimensão da população.

Ao contar e rastrear mutações em mais de 3.000 genomas contemporâneos, retirados de África e de outros lugares, os investigadores concluíram que o número dos nossos antepassados ​​diminuiu há cerca de 930.000 anos. Eles escreveram na revista científica Science que aproximadamente 99% dos ancestrais humanos foram perdidos no acidente. O número reprodutivo diminuiu para 1.280 indivíduos, mais ou menos; A endogamia subsequente levou ao declínio significativo na diversidade genética humana visto hoje. “Quando obtivemos este resultado, há seis ou sete anos, também era difícil de acreditar”, disse Li, acrescentando que a equipa passou os anos seguintes a verificá-lo.

Pode ter sido o arrefecimento global a longo prazo, para o qual existem provas climáticas correspondentes, que levou ao estrangulamento que durou cerca de 120 mil anos. Eles então especulam que o controle do fogo poderia levar a uma explosão populacional. Os pesquisadores acrescentam que a crise genética pode ter levado a árvore genealógica a se dividir entre os neandertais, os misteriosos denisovanos e os humanos modernos. Acredita-se que todas as três espécies de Homo (Homo) compartilhem um ancestral comum – talvez o Homo heidelbergensis – com o Homo sapiens aparecendo há cerca de 200.000 a 300.000 anos.

Embora Lee e os seus colegas afirmem que os escassos registos fósseis africanos e eurasianos apoiam a sua história, o paleontólogo humano Chris Stringer, do Museu de História Natural de Londres, é mais cauteloso. Ele salienta que vários países, incluindo o Quénia, a Etiópia, a Espanha e a China, apresentam provas provisórias de ocupação humana durante o estrangulamento, embora estas linhagens possam não estar relacionadas com as nossas e, portanto, irrelevantes para a análise.

Pontus Skogland, que dirige o Laboratório de Paleogenómica do Instituto Francis Crick, em Londres, também tem reservas, observando que outros modelos não mostram a mesma pressão populacional dramática. “A maioria das pessoas na área ficou um pouco surpresa ao ver um resultado tão diferente”, disse Skogland. “Seria bom se pudesse ser replicado.” Ele me disse que aceita tais tentativas. Ele acha que outros modelos tratam o tempo de maneira um pouco diferente, levando-os a capturar as flutuações populacionais mais recentes, mas talvez percam as flutuações mais antigas.

A resposta mais directa para saber se os nossos antepassados ​​enfrentaram o extermínio reside no antigo ADN humano, mas os nossos antepassados ​​na África quente, e não em climas mais frios e favoráveis ​​à conservação, não é um bom presságio. Embora um enorme ADN com mais de um milhão de anos tenha sido encontrado no permafrost da Sibéria, o ADN humano mais antigo encontrado tem apenas cerca de 400.000 anos.

Mesmo assim, nunca poderemos ter certeza da história completa do Homo sapiens. Em vez disso, podemos reflectir sobre cada novo capítulo que surge, incluindo a incrível história de como os mais de oito mil milhões de pessoas vivas hoje carregam a tocha genética de 1.280 das almas mais poderosas que já existiram.