Crianças pequenas usam lógica antes da linguagem

resumo: Crianças a partir dos 19 meses apresentam raciocínio lógico normal, independentemente do conhecimento linguístico. Esta capacidade, manifestada como exclusão por eliminação, permite que as crianças pequenas cheguem a conclusões sobre factos desconhecidos, eliminando impossibilidades conhecidas.

Ao analisar os padrões de movimento do olhar em testes, eles descobriram esse processo de pensamento inato. O estudo também não encontrou diferenças significativas entre crianças bilíngues e monolíngues, indicando que esse raciocínio não depende da experiência linguística.

Principais fatos:

As crianças pequenas, a partir dos 19 meses de idade, demonstram um raciocínio lógico normal que funciona independentemente do seu conhecimento da linguagem. A estratégia predominante utilizada pelas crianças pequenas é a “exclusão por exclusão”, que elimina opções conhecidas para chegar a conclusões desconhecidas. Os testes de investigação não encontraram diferenças significativas nas capacidades de raciocínio de crianças jovens bilingues e monolingues, indicando a universalidade desta habilidade cognitiva precoce.

fonte: Universidade Federal de Barcelona

Como aprendemos a falar na infância ou como adquirimos conhecimento sobre o mundo que nos rodeia? As interacções sociais das crianças pequenas nos seus ambientes sociais e familiares e nas escolas ajudam a explicar isto, mas não são os únicos factores envolvidos.

O pensamento lógico natural, que se manifesta desde muito jovem e não depende do conhecimento da linguagem, também facilita o processo de aprendizagem, segundo estudo realizado pelo Centro de Cérebro e Cognição da UPF, cujos resultados foram publicados em Sexta-feira, 1º de setembro, no jornal Biologia atual.

O estudo analisa a importância de duas estratégias para os bebês lidarem com a incerteza: o apego e a exclusão (ou desengajamento). Crédito: Notícias de Neurociências

O estudo centra-se numa questão que continua a suscitar debate entre os neurocientistas: se as crianças que ainda não aprenderam a falar (ou estão a desenvolver a fala) são capazes de pensar logicamente.

Esta investigação pioneira mostra que este raciocínio natural existe pelo menos a partir dos 19 meses de idade, não depende do conhecimento da linguagem e é desenvolvido principalmente através de uma estratégia de exclusão por exclusão.

Por outras palavras, se as crianças pequenas se depararem com uma realidade desconhecida, tentarão analisá-la e chegar a algumas conclusões sobre ela, descartando opções que não são possíveis, de acordo com o seu nível de conhecimento naquele momento.

Os resultados do artigo são apresentados no artigo intitulado O escopo e o papel da elicitação na cognição infantilEscrito por Kenja Anna Buhos, Niccolò Cesana Arlotti, Anna Martin Salguero e Luca Lorenzo Bonatti. O investigador principal, L. Bonatti (ICREA), é Diretor do Grupo de Pesquisa em Raciocínio e Cognição Infantil (RICO) do Centro de Cérebro e Cognição (CBC) da UPF. Kinga Anna Bohus (autora principal) também pertence ao grupo. n. Cesana Arlotti e Ana Martín Salguero, anteriormente associadas ao CBC na UPF, trabalham atualmente como pesquisadoras na Universidade de Yale (EUA) e na École Normale Supérieure de Paris.

As crianças pequenas tendem a resolver dúvidas descartando opções impossíveis de acordo com o seu nível de conhecimento em um determinado momento

O estudo analisa a importância de duas estratégias para os bebês lidarem com a incerteza: o apego e a exclusão (ou desengajamento). A primeira estratégia significa que as crianças que ouvem uma palavra nova que pode referir-se a dois objetos desconhecidos que conseguem ver associam mentalmente o termo a cada um. Eles então associam o termo ao objeto ao qual esse nome melhor se ajusta.

A segunda estratégia (eliminação) explica como uma criança pode aprender uma palavra nova através do raciocínio, eliminando alternativas. Por exemplo, se virem dois objetos (A e B) e ouvirem um termo desconhecido que sabem que não é A (porque sabem o nome de A), irão identificá-lo como o nome de B. Esta é a estratégia predominante, de acordo com os resultados do estudo.

Dois experimentos analisando o raciocínio naturalista de crianças pequenas com objetos e termos conhecidos e desconhecidos

A equipe de pesquisa conduziu dois experimentos diferentes, o primeiro com 61 crianças monolíngues (26) e bilíngues (35) de 19 meses de idade e o segundo com 33 (19 monolíngues e 14 bilíngues). A análise de cada grupo foi crítica para determinar se os processos inferenciais dependiam da experiência linguística.

No primeiro experimento, foram apresentados aos participantes dois objetos e eles tiveram que associá-los a uma das palavras que ouviram, por meio de diversos testes. No primeiro teste, eles deveriam olhar para dois objetos que conhecessem (ex.: uma colher e um biscoito) e, ao ouvirem um termo (ex.: colher), associá-lo a um deles.

No segundo teste, as crianças viram um objeto que conheciam (por exemplo, uma maçã) e um objeto que não conheciam (por exemplo, um carburador), e ouviram a palavra correspondente ao objeto conhecido (maçã), que deveriam identificar. .

O terceiro teste foi igual ao segundo teste, exceto que a palavra ouvida correspondia à palavra desconhecida (por exemplo, carburador).

No segundo experimento, foram utilizados dois objetos ou objetos em movimento (por exemplo, um guarda-chuva e a foto de um menino), cada um associado a um som. Os dois objetos foram então cobertos para que a criança não pudesse vê-los, e um deles foi colocado em um copo.

Ao serem descobertos, a criança só via um dos dois objetos e tinha que adivinhar, por eliminação, qual deles estava dentro do vidro.

Em teste posterior (com ambos os objetos cobertos e sem alteração de posição), o bebê ouviu o som associado a um deles e analisou se olhava na direção correta do objeto.

Em todos esses testes, os padrões de movimento do olhar foram avaliados. Por exemplo, ao inferir por exclusão, as crianças pequenas olham para o objecto A e, se excluem que o termo que ouviram se refere a ele, desviam o seu olhar para B. Isso é conhecido como estratégia de dupla verificação.

Não há diferenças relevantes no raciocínio de crianças pequenas monolíngues e bilíngues

A principal autora do artigo, Kinga-Anna Bohus, resume as principais conclusões do estudo da seguinte forma: “Estudamos a presença do conceito de separação lógica em bebês de 19 meses. Em uma tarefa de mapeamento de referência de palavras, tanto bebês bilíngues quanto monolíngues apresentam um padrão de varredura oculomotora que já foi considerado uma marca registrada do pensamento dissociativo em adultos e crianças.

Em resumo, os resultados do estudo mostraram que não existem diferenças estatisticamente significativas entre o pensamento lógico de crianças monolíngues e bilíngues, o que confirma que este não depende do conhecimento linguístico. É possível que este pensamento lógico natural exista antes dos 19 meses de idade, embora não existam provas científicas suficientes que comprovem a sua existência em idades mais precoces.

autor: Gerard Val Lovera Calmette

fonte: Universidade Federal de Barcelona

comunicação: Gerard Valle-Lovera Calmette – UPF Barcelona

foto: Imagem creditada ao Neuroscience News

"O escopo e o papel da elicitação na cognição infantil" Por Kenja Anna Buhus et al. Biologia atual

O escopo e o papel da elicitação na cognição infantil

Destaques

Sinais de raciocínio lógico aparecem quando crianças de 19 meses encontram referências a novas palavras

Sua presença com palavras e referências familiares indica um grande recurso à lógica

As crianças também utilizam inferência por exclusão em tarefas de identificação de objetos

Na fase inicial de cognição, os cálculos lógicos apoiam a aprendizagem, reduzindo a incerteza

resumo

As origens da capacidade humana para o pensamento logicamente organizado permanecem um mistério. Estudos realizados em jovens, que podem ser particularmente úteis, apresentam resultados contraditórios. Os bebés parecem ser capazes de gerar hipóteses concorrentes e monitorizar a certeza ou probabilidade de resultados individuais, sugerindo a presença de uma linguagem intelectual clara.

No entanto, os bebés e mesmo as crianças com menos de 4 anos de idade falham por vezes em tarefas que parecem exigir as mesmas capacidades representacionais. Um dos testes fundamentais para a presença de habilidades lógicas é o conceito de dissociação como meio de visualizar possibilidades alternativas e de eliminação dissociativa como meio de refiná-las.

Aqui, documentamos sua presença generalizada em bebês de 19 meses de idade. Numa tarefa de associação referencial de palavras, tanto os bebés bilingues como os monolingues mostram um padrão de exploração oculomotora que foi anteriormente considerado uma marca do pensamento dissociativo em adultos e crianças, demonstrando que o início do raciocínio não depende criticamente da experiência linguística.

O padrão surge quando os alvos são novos, mas também quando os objetos e as palavras são conhecidos, mesmo que provavelmente ainda não tenham sido depositados num léxico maduro. O raciocínio disjuntivo também aparece na tarefa não linguística de localização e não é motivado por expectativas violadas, demonstrando que os bebês raciocinam automaticamente por exclusão.

Juntas, estas descobertas ajudam a responder a enigmas empíricos e filosóficos de longa data sobre o papel do raciocínio no desenvolvimento do conhecimento inicial, sugerindo que, ao aumentar a confiança em certas escolhas e ao mesmo tempo eliminar alternativas, o raciocínio fornece a estrutura para organizar o conhecimento sobre o mundo, a linguagem, e objetos. Relações entre a linguagem e o mundo.