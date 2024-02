Notícias da guerra entre Israel e Hamas em Gaza: atualizações ao vivo

A operação das forças especiais israelenses, que autoridades militares disseram ter libertado dois reféns na manhã de segunda-feira em Rafah, foi acompanhada por uma onda de ataques aéreos que mataram dezenas de palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza. Os ataques indicam os desafios que Israel enfrenta se as suas forças terrestres invadirem a lotada Cidade de Gaza, no sul da Faixa.

Os líderes israelitas enquadraram a invasão de Rafah como um imperativo para alcançar o seu objectivo de eliminar o Hamas. Mas planear uma operação deste tipo, numa cidade onde mais de um milhão de palestinos se refugiaram, é repleto de complexidade e provavelmente levará algum tempo, segundo autoridades e analistas israelenses.

O principal desafio que as forças israelenses enfrentam será como retirar os civis que se aglomeraram na cidade para longe do perigo. Muitos habitantes de Gaza fugiram para Rafah sob instruções dos militares israelitas para evitarem combates mais a norte, em Gaza, e um grupo de líderes internacionais manifestou preocupação pelo facto de as pessoas não terem para onde ir.

A possibilidade de um ataque a Rafah cria tensões com o Egipto, que teme um afluxo desestabilizador de refugiados palestinianos através das suas fronteiras. O Egipto é um importante parceiro estratégico de Israel na região e desempenhou um papel importante nas negociações destinadas a garantir a libertação dos reféns israelitas detidos pelo Hamas.

Isso exacerbou as divisões com os Estados Unidos, quando o presidente Biden alertou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um telefonema no domingo, que a ofensiva terrestre em Rafah deveria incluir um plano para proteger os civis.

A administração Biden também expressou preocupação com os combates durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, segundo autoridades israelenses com conhecimento das discussões. Qualquer ataque durante o Ramadão – que deverá começar em 10 de Março, embora o momento dependa do avistamento da lua sobre Meca – poderá ser visto como particularmente provocativo para os muçulmanos na região e fora dela.

Autoridades israelenses dizem que o exército ainda está trabalhando em seus planos para invadir Rafah, e eles ainda não foram apresentados a Netanyahu. Entretanto, alguns adoptaram um tom desafiador sobre o esperado ataque à cidade que as autoridades descreveram como o último reduto do Hamas em Gaza.

“A operação acontecerá em Rafah”, disse Avi Dichter, ministro do partido conservador Likud, de Netanyahu, à emissora pública Kan de Israel, no domingo. “Vai começar e terminar, assim como em outros lugares”, acrescentou.

Ele também rejeitou a ideia de que o Ramadã deveria impor quaisquer restrições. Ele disse: “O Ramadã não é um mês livre de guerras – e nunca foi”, observando que o Egito travou uma guerra contra Israel em 1973, durante o mês sagrado.

Yaakov Amidror, ex-general e conselheiro de segurança nacional, disse que as autoridades israelenses percebem que “Rafah é uma questão complexa”. Mas ele descreveu a invasão como necessária para destruir as restantes brigadas do Hamas na cidade, a fim de alcançar os objectivos de guerra de Israel de desmantelar as capacidades militares do Hamas e a sua capacidade de governar Gaza.

“Não é iminente, mas deve ser feito”, disse ele sobre a operação.

Ele acrescentou que fazê-lo sem evacuar os civis seria “quase impossível”, o que significa que os civis em Rafah teriam de ser realocados. Netanyahu disse em entrevista à ABC News que foi ao ar no domingo que Israel está “desenvolvendo um plano detalhado” para fazer isso, embora não tenha fornecido detalhes.

Dichter sugeriu que os habitantes de Gaza fossem transferidos para a área a oeste de Rafah, ao longo da costa. Amidror sugeriu outras opções, incluindo algumas áreas no centro de Gaza onde o exército ainda não está activo, ou a cidade vizinha de Khan Yunis, quando Israel terminar a sua campanha ali.

Gabe Sobelman Contribuiu para relatórios.