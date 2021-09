Nos Estados Unidos, França, Portugal, Caribe e Irlanda, o que comprariam 000 500.000?

Irlanda: Killala

Desenvolvimento substancial de serviços públicos mistos a poucos minutos das margens da Baía de Killala, o Humbert Lodge inclui três unidades de varejo, um escritório e nove unidades residenciais. Com expansão para 1.291 metros quadrados (12.793 pés quadrados), o dormitório consiste em seis casas na cidade e três apartamentos. A propriedade será leiloada em 29 de setembro.

Preço AMV € 500.000

Agentes bidx1.com

Humbert Lodge tem seis moradias e três apartamentos



França: Alta Normandia

Localizada a menos de cinco minutos da bela cidade mercantil de Bernay, esta mansão do século 19 tem 13 quartos principais com três níveis de salas de serviço e um porão abobadado no porão. A propriedade, que funciona como uma casa excepcional ou na verdade uma pousada, tem belos detalhes cronometrados, incluindo o piso em parquet.

Preço 500.000

Agentes french-property.com

0 310.000 O que comprar na França, Turquia, África do Sul, Suécia e Navan?

Na França, Portugal, Espanha, Croácia e Wexford, quanto comprariam 000 300.000?

O que comprar 5 375.000 na França, Gran Canaria, Gibraltar, Rússia e Waterford?

Esta mansão do século 19 está localizada perto da cidade de Bernai Market



Geral: Lisboa

Situado na famosa área da Avenida da Libertad, este apartamento de dois quartos foi ampliado para 75 metros quadrados (807 pés quadrados) e foi completamente renovado como os outros sete apartamentos do edifício. Uma área muito querida da cidade, é bem servida por conexões de metrô e táxis. As vistas da varanda são fantásticas e existem possibilidades de arrendamento a longo prazo devido à sua localização.

Preço 500.000

Agentes spotblue.com

Este apartamento de dois quartos no centro de Lisboa foi completamente renovado



SD Lucia: Caso abaixo

Localizado perto de Cos N Pass Strand, uma das 50 melhores praias do mundo, este prestigioso bairro de Cape Estate contará com apartamentos de dois quartos de última geração com piscina de 50 m, piso de concreto brilhante, jardins tropicais luxuosos e um Clube de golfe de 18 buracos inaugurado em 2022.

Preço $ 600.000 / € 504.849

Agentes sothebysrealty.com

Este empreendimento de apartamentos de dois quartos fica nas proximidades da valiosa Cape Estate



Estados Unidos: Nova Jersey

Esta casa de estilo colonial bem iluminada e arejada lembra um resort com quatro quartos, uma cozinha do chef e um jardim nos fundos; Uma grande piscina, churrasqueira, fogueira e plantação exuberante. Situada em mais de um acre, a casa tem piso de madeira, tetos altos e uma marquise recém-construída.

Preço $ 599.999 / € 504.731

Agentes sothebysrealty.com