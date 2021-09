Gabinete aprova acordo com Portugal para recrutar índios para lá trabalhar

O Gabinete da União chefiado pelo Primeiro-Ministro Modi aprovou um acordo de recrutamento com Portugal (processo)

Nova Delhi:

O Gabinete da União aprovou na quarta-feira a assinatura de um acordo entre Índia e Portugal sobre o recrutamento de cidadãos indianos para trabalhar no país europeu.

O comunicado oficial afirma que o acordo criará um mecanismo institucional de cooperação entre Índia e Portugal para enviar e receber trabalhadores indianos.

O Gabinete da União, chefiado pelo Primeiro-Ministro Narendra Modi, aprovou a assinatura de um acordo entre o Governo da Índia e o Governo de Portugal para recrutar cidadãos indianos para servir na República Portuguesa.

Sob este acordo, um comitê conjunto será criado para continuar sua implementação.

A assinatura do acordo com Portugal irá adicionar um novo alvo aos trabalhadores migrantes indianos nos estados membros da UE, especialmente no contexto dos muitos trabalhadores indianos que retornaram à Índia após a epidemia de Kovit-19, disse o relatório. Oportunidades para trabalhadores e profissionais indianos talentosos.

O relatório afirma que assim que o acordo for finalizado, Portugal e Índia terão acordos formais para o recrutamento de trabalhadores indianos.

Afirmou que os trabalhadores indianos teriam melhorado as oportunidades de emprego em Portugal e que o mecanismo de Estado para Governo proposto no acordo garantiria a circulação tranquila dos trabalhadores com o máximo apoio de ambas as partes.

