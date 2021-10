No segundo dia de desembarque de CJ Uzomah, Ja’Marr Chase está curtindo um grande jogo

A vitória do Bengals sobre o Ravens por 41-17 não apenas é uma vitória extraordinária que os coloca no topo do que agora podemos chamar oficialmente de Ja’Marr AFC Playoff Chase, como também os coloca em um empate pelo primeiro lugar no Norte da Ásia lado com os ditos Ravens logo após o 65-6 de Baltimore em meus dois jogos no ano passado.

“É uma equipe diferente”, disse o técnico Zach Taylor. “Temos permissão para construir e melhorar, e apenas temos uma mentalidade diferente no momento. Fizemos muitas coisas diferentes para chegar a esta posição e fiz muitos discursos difíceis ao longo do tempo sobre as coisas vir e [to] Continue trabalhando. Você espera e ora para que a equipe acredite nisso. Essa é a base do que construímos e esse é o resultado. Este é o momento deles. Seja o que for que conversamos, nós merecemos. Estamos começando a ganhar respeito, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. “

Uma vitória sobre os Gates em Nova York no próximo domingo, com os Ravens se despedindo, colocaria o Bengals sozinho em primeiro lugar em novembro pela primeira vez desde o Campeonato Norte Asiático de 2015.

_Quarterback Joe Burrow, que entrou no jogo como o melhor passador da AFC, colocou 416 jardas em sua carreira enquanto devorava quase 11 jardas por lance em cinco passes de pelo menos 26 jardas. Suas jardas por tentativa nesta temporada são 9,22, um ponto percentual melhor do que a marca de Boomer Esiason no MVP da temporada de 1988.

Isso aconteceu depois que ele foi atingido 15 vezes no ano passado em Baltimore, com duas tiras de sacos. Eu perdi um. Os únicos competidores de domingo foram seus receptores no meio.