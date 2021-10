Kyle Shanahan fala se Jimmy Garoppolo vai ficar na 49ª posição em Chicago

SANTA CLARA, CA – Com a seqüência de derrotas do San Francisco 49ers em quatro, o adversário chama o zagueiro novato. Tree Lance Para substituir Jimmy Garoppolo Continue a ficar mais alto.

Ainda não está claro quando Lance pode assumir o lugar de Garoppolo, mas o técnico do Niners, Kyle Shanahan, parecia mais ambíguo sobre sua posição de zagueiro na noite de domingo do que em qualquer momento desta temporada.

Após uma derrota por 30-18 para o Indianapolis Colts, que deixou o 49ers para 2-4, Shanahan foi questionado se Garoppolo começaria na próxima semana contra o Chicago Bears.

“Acho que sim”, disse Shanahan. “Vou assistir a esta fita e ver se os caras estão saudáveis ​​acima de tudo.”

Alguns momentos depois, Shanahan foi questionado sobre como seria seu processo para determinar quem seria o quarterback do Chicago.

“Tenho de me preocupar com todo um time”, disse Shanahan. “Não estou pensando apenas no meio-campo agora. Vou avaliar tudo, ver onde está nosso time, ver quem nos dá a melhor chance de vencer o Chicago e ver quais são nossas opções … mas temos muito de coisas para aprender. “

Com “Veja quais são nossas opções”, Shanahan estava se referindo, é claro, à condição de Garoppolo e Lance, nenhum dos quais foi a imagem da saúde nas últimas semanas.

Contra os Colts, Garoppolo voltou de uma contusão e contusão na panturrilha direita que sofreu contra o Seattle Seahawks em 3 de outubro.

Lance começou a derrota em 10 de outubro para o Arizona Cardinals em vez de Garoppolo, mas torceu o joelho esquerdo naquele jogo, deixando-o inativo na noite de domingo.

Enquanto Garoppolo foi capaz de usar a semana 6 da equipe para obter saúde suficiente para começar contra Indianápolis, Shanahan ainda não tem certeza de quando Lance estará bem. Os 49ers esperavam que a lesão de Lance durasse apenas uma ou duas semanas, mas ele não treinou na semana passada e ainda pode precisar de tempo para se recuperar antes que possa estar ativo novamente, muito menos começar.

Infelizmente, Garoppolo ainda está lidando com seus ferimentos. Depois de completar um passe de 16 de 27 para 181 jardas com um touchdown, tropeços e duas interceptações na noite de domingo, Garoppolo admitiu que sua panturrilha ainda o incomodou durante todo o jogo, embora ele disse que não era “handicap” em tudo.

“Aguentou”, disse Garoppolo. “Eu definitivamente senti isso às vezes. Mas é mais ou menos o que é. Todos os caras estão lá, todos nós estamos jogando alguma coisa agora. É esse ponto da temporada.”

Além de colocar um quarterback, o 49ers deve encontrar mais respostas para o que os está incomodando com pressa. A derrota de domingo à noite foi a quinta consecutiva de San Francisco para os Colts, que remonta a 2005 e deixou os jogos do 49ers 4½ atrás do Arizona na NFC West.

Em uma noite chuvosa e ventosa no Levi’s Stadium, muitos dos mesmos problemas que atormentaram os Niners continuaram ao longo da temporada. Especificamente, a incapacidade de converter em terceiro (1 de 11), o diferencial negativo de 2 e a tendência constante para penalidades de interferência no passe defensivo. Os Niners foram chamados a cinco pênaltis ao entrar em passes defensivos, com os Colts aceitando três deles por 97 jardas, elevando o total do time líder de San Francisco para 11.

Tudo isso se somou a outro vestiário sombrio após a partida, e Shanahan admitiu que merecia as críticas que vêm com o decepcionante início de jogo de seu time.

“Você perde quatro jogos consecutivos, sou o treinador principal desta equipe, espero e mereço”, disse Shanahan.