Nintendo Switch OLED está à venda na Amazon • Eurogamer.net

Se você perdeu recentemente o acordo OLED de £ 299,95 da The Game Collection, ficará feliz em saber que pode encontrar um acordo ainda melhor na Amazon agora. A gigante do varejo online reduziu o preço do console OLED branco do Nintendo Switch para £ 298,45. Não temos certeza de como serão os níveis de estoque, mas eles foram vendidos no passado – e o Neon Switch OLED está atualmente à venda na Amazon.

Embora £ 11,54 seja apenas um pequeno desconto de 4%, este é o console mais barato que vimos na Amazon e é o console Switch OLED mais barato no momento.

Se você está atualizando do Switch padrão ou do Switch Lite e já possui vários jogos, ou se está comprando um Nintendo Switch pela primeira vez e não se importa com o que está incluído nos pacotes – comprando uma variante OLED nele significa que você pode simplesmente comprar um jogo de sua escolha – físico ou digital.

No entanto, se você estiver procurando por um pacote Switch OLED barato, a Game está vendendo um pacote que inclui um Switch OLED branco e uma cópia do Pikmin 3: Deluxe ou Paper Mario: The Origami King por £ 319,99.

O preço padrão do Switch OLED é de £ 309,99, então você está basicamente conseguindo um jogo para um jogador adicional. Se algum desses jogos agradar sua imaginação, esses pacotes no jogo são o melhor negócio.

Você pode encontrar mais ofertas de pacotes Switch OLED, Switch e Switch Lite, bem como os descontos mais recentes para jogos e acessórios em nosso site Melhores ofertas do Nintendo Switch página.

