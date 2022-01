TASOMACHI: Por trás do lançamento de Crepúsculo para PS4 e Switch em 28 de abril, lançamento do Xbox One cancelado

editor Toque e desenvolvedor Expresso orbital será lançado em 3D jogo de aventura Tasumashi: Atrás do Crepúsculo para Playstation 4 E converte As empresas anunciaram em 28 de abril por US$ 19,99. No Japão, uma cópia física que inclui um livro de arte e CD da trilha sonora também estará disponível.

a anunciado anteriormente Xbox One Lançamento cancelado devido a “problemas técnicos”.

Tasumashi: Atrás do Crepúsculo Foi lançado pela primeira vez para PC via vapor E Gogue No dia 14 de abril.

Aqui está uma visão geral do jogo, via PLAYISM:

sobre

Tasumashi: Atrás do Crepúsculo É 3D desenvolvido de forma independente um trabalho Um jogo de aventura que permite explorar livremente o belo mundo criado por designers nocras. Assumindo o papel do jovem protagonista Yukumo, conserte sua amada aeronave explorando a misteriosa cidade envolta em névoas crepusculares para coletar fontes ocultas da terra e ajudar a restaurar o brilho perdido da cidade. Desfrute deste mundo único com um toque de fantasia oriental, perfeitamente complementado pela misteriosa trilha sonora do combo Yugiko.

uma história

Conheça Yokomo, uma garota que viaja pelo mundo em seu adorável dirigível. Quando ela chega a uma certa cidade no Extremo Oriente para realizar algumas missões, seu dirigível de repente entra em colapso. Ela decide explorar a cidade em busca de peças de reposição para consertar; No entanto, a cidade ficou em silêncio sem nenhum vestígio das pessoas que vivem lá, os únicos habitantes são da espécie alienígena parecida com gatos…

Cidade

Caminhe e explore esta bela e misteriosa cidade. Conforme o tempo passa lentamente, as diferenças sutis da cidade entre o dia e a noite tornam-se surpreendentes. A tribo Nizu, os únicos habitantes remanescentes da cidade, pode oferecer algumas dicas úteis sobre as origens da terra.

Refúgio

Teste suas habilidades em “paraísos” semelhantes a teatros esportivos na periferia da cidade.

seu balão

Suba no fiel balão Yokomo para explorar as docas, vales e lagos. Colete os recursos da Terra para expandir ainda mais sua aventura.

Mudança de traje e mais adições

Colete dinheiro pela cidade para trocar de roupa e decorar seu quarto. Tente completar todo o conjunto.

Nova fase bônus para consoles!

Finalmente, o estágio “Twilight Sanctuary” será adicionado aos PCs e consoles! Desafie e explore o novo paraíso e descubra o que está por vir!

(A atualização do PC e do console está programada para chegar ao mesmo tempo.)

Versão do Xbox One cancelada

Versão do Xbox One Tasumashi: Atrás do Crepúsculo Ele estava originalmente programado para ser lançado em 2021, mas agora foi cancelado devido a problemas técnicos.