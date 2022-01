Ngannou, Gane sparring verbalmente sobre a memória do sparring real

Anaheim, Califórnia Frances Ngano E Cyril Jane, muito de sua carne pode vir a ser uma questão de semântica.

Por exemplo, na quinta-feira, Ngannou disse que nunca foi companheiro de equipe de Gane – mas já havia se mudado da França para Las Vegas, e estava passando pela MMA Factory em Paris quando alguns sparrings com Gane aconteceram. Eles treinaram, mas não eram companheiros de equipe.

Da mesma forma, eles têm uma diferença de opinião – e talvez uma diferença de lembrança – de Ngannou (16-3 MMA, 11-2 UFC) alegando no início desta semana que nocauteou Gane (10-0 MMA, 7-0 UFC) com um chute quando eles brigaram.

“Ele foi demitido, provavelmente, porque não se lembra”, disse Ngannou.

Jane respondeu: “Não é a verdade.” “Fizemos alguns sparrings – e foi muito legal o sparring de Francis. Foi um belo chute de esquerda. O problema de Francis é que ele não gosta de sparring técnico – (ele adora) para compensar o poder. … Você me deu a esquerda Você me machucou. Você vê? Eu sou honesto – ele é Você me machucou. Você me machucou. Mas você não me derrubou.”

Os dois lutaram verbalmente em uma coletiva de imprensa na quinta-feira antes da luta do UFC 270 com o presidente do UFC Dana White no meio.

No sábado, o Campeão Peso Pesado do UFC Ngannou enfrentou o campeão interino Gane no evento principal no Honda Center em Anaheim, Califórnia, para unir seus cinturões. Jane invicta é uma aposta favorita simples. Ele tem o ex-técnico da equipe, Fernand Lopez, ao seu lado. Ngannou está agora com a Xtreme Couture em Las Vegas depois de deixar a Lopez Gym há vários anos.

Quando foi desafiado a olhá-lo nos olhos e dizer que o chutou, Ngannou acabou dizendo que não podia provar isso porque não era o dono do vídeo – mas disse que respeitava Gane.

Gane disse que gostaria de ver Ngannou respeitá-lo e depois publicamente na frente da multidão.

O histórico deles – seja como amigos, companheiros de equipe ou apenas alguns levantadores de peso que treinaram várias vezes – se transformou em um forte ponto de venda para o UFC. Isso seria um grande negócio no sábado, disse White.

“Toda essa história é uma grande história. Mas o mais importante é que não importa quem bate em quem, quem fez o quê e quem não ama quem, no sábado à noite, os maiores e piores pesos pesados ​​do mundo vão lutar, e todas as perguntas serão respondidas. Isso é tudo que importa.” “

