Naomi Osaka perde no Aberto da Austrália para Amanda Anisimova

Anisimova disse que ficou impressionada com a abertura de Osaka sobre seus problemas de saúde mental e descreveu a decisão de seu oponente de falar abertamente sobre suas lutas como “inspiradora”.

“Apenas para conscientizar e tentar se livrar do estigma da saúde mental, acho que estamos em um momento completamente diferente e esta geração está ficando mais honesta sobre esse tipo de coisa”, disse Anisimova. “Eu me sinto à vontade para falar sobre qualquer coisa. Tive dois anos difíceis e não me importo de postar coisas nas mídias sociais e conscientizar outras pessoas que passam por coisas difíceis.”

O ano passado foi um ano esquecido para Osaka, 24 anos, que entrou como a figura dominante em seu esporte e a atleta feminina mais bem paga do mundo, e terminou como algo totalmente diferente.

Seu jogo começou a desmoronar no início da primavera, e ela liderou um confronto com autoridades do Aberto da França por sua recusa em comparecer às coletivas de imprensa obrigatórias pós-jogo. Desistência do torneio. Então, ela anunciou sua batalha de anos contra a depressão, tirou dois meses de folga e voltou para as Olimpíadas de Tóquio, onde acendeu a tocha, mas perdeu na terceira rodada em meio a uma pressão implacável para se destacar.