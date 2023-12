NFL Week 15 Power Rankings: Dallas Cowboys sobe para o segundo lugar | Notícias, classificações e estatísticas da NFL

• Maior riser: Cincinnati Bengals (Subiu sete posições desde a semana 14)

• Maior queda: Carregadores de Los Angeles (Oito vagas desde a semana 14)

Tempo estimado de leitura: 6 minutos

Classificações poderosas da semana 15 da NFL

São Francisco 49ers (Sem alteração) Dallas Cowboys (2 primeiros) Filadélfia Eagles (Sem alteração) Corvos de Baltimore (primeiro 1) Chefes de Kansas City (parte inferior 3) Golfinhos de Miami (Sem alteração) Notas de búfalo (2 primeiros) Jaguares de Jacksonville (parte inferior 1) Leões de Detroit (parte inferior 1) Cleveland Browns (primeiro 1) Houston, Texas (parte inferior 1) Seattle Seahawks (Sem alteração) Cincinnati Bengals (até 7) Colts de Indianápolis (parte inferior 1) Minnesota Vikings (parte inferior 1) Green Bay Packers (parte inferior 1) Denver Broncos (2 primeiros) Santos de Nova Orleans (parte inferior 1) Pittsburgh Steelers (parte inferior 1) Rams de Los Angeles (primeiro 1) Falcões de Atlanta (primeiro 1) Bucaneiros de Tampa Bay (primeiro 1) Jatos de Nova York (primeiro 1) Carregadores de Los Angeles (fundo 8) Titãs do Tennessee (Sem alteração) Ursos de Chicago (3 melhores) invasores de las vegas (parte inferior 1) Cardeais do Arizona (parte inferior 1) Líderes de Washington (parte inferior 1) Gigantes de Nova York (Sem alteração) Patriotas da Nova Inglaterra (Sem alteração) Carolina Panteras (Sem alteração)

Pontuações do PFF da semana 14 e junk food

Os Jets de Zach Wilson venceram os Texans por 30-6 na semana 14. Os Texans tiveram uma nota ofensiva do time de 46,2, a nota mais baixa da semana. A nota ofensiva dos Jets de 70,8 ficou em nono lugar e foi a nota mais alta da campanha de 2023.

Os Bears venceram os Leões de forma decisiva. Os Leões ficaram em 28º lugar na nota ofensiva da equipe, com 54,7, a nota mais baixa da temporada. O quarterback Jared Goff lançou duas interceptações e perdeu um fumble, dando aos Bears muitas oportunidades de gol. O ataque dos Bears ficou em 12º lugar na nota ofensiva da equipe com 68,1.

Os Vikings e Raiders lutaram defensivamente, com os Vikings liderando a liga no grau de defesa de equipe (86,5) e os Raiders em sexto lugar (74,0). Ambas as equipes não conseguiram nota acima de 60,0 no ataque.

Ela nos deu um jogo duplo no Monday Night Football dois Chateado, quando os Giants venceram os Packers e os Giants venceram os Dolphins que voam alto. Os Dolphins tiveram a nota ofensiva do time de 75,8 em quarto lugar na Semana 14 e têm o calendário mais difícil restante, de acordo com a PFF Greenline.

Maior riser: Cincinnati Bengals

Justamente quando parecia que os Bengals sem Joe Burrow estavam mortos na água, o chamador reserva Jake Browning interveio e não perdeu muita coisa. Agora, os Bengals estão de volta aos playoffs.

Browning obteve a nota de aprovação PFF de 85,9, líder da liga, na Semana 14, levando o Bengals à sua segunda vitória consecutiva. Ele terminou com jogadas que não mereceram nenhuma reviravolta, já que sua escolha seis infelizmente ricocheteou nas mãos de seu recebedor.

Maior queda: Los Angeles Chargers

Os Chargers estão em desvantagem há duas semanas, mas agora terão que terminar a temporada sem o quarterback Justin Herbert.

Ao contrário dos Bengals, os Chargers não têm um elenco bom o suficiente para vencer sem um quarterback titular, e o quarterback reserva Easton Stick caiu para passes apenas 27 vezes na temporada regular desde que foi convocado em 2019 – e 26 desses snaps vieram semana passada.

Neste ponto, os Chargers devem se concentrar em Draft de 2024 da NFL E tentar melhorar a lista para a próxima temporada.

A guerra foi perdida devido a baixas

Lesões ofensivas notáveis ​​​​esta semana incluem o recebedor dos Vikings Justin Jefferson e o running back Alexander Mattison, o recebedor dos Texans Nico Collins, o recebedor dos Rams Toto Atwell, os atacantes dos Falcons Jake Matthews e Chris Lindstrom, o guarda dos Jaguars Ezra Cleveland, o recebedor dos Dolphins Tyreek Hill e o central Connor Williams.

Lesões defensivas notáveis ​​​​esta semana incluem o tackle defensivo do 49ers, Javon Hargrave, o edge rusher do Texans, Will Anderson Jr., e o safety do Ravens, Kyle Hamilton.

Tomada de decisão tardia

Os Patriots perderam o maior potencial de vitória ao chutar na quarta descida na Semana 14. Combinados, os Patriots e Steelers marcaram 15 vezes. Ambas as equipes lutaram para mover as correntes, com os Patriots convertendo 24,6% de suas jogadas em uma nova série de descidas (23º) e os Steelers convertendo apenas 25,7% das vezes (20º).

Os Chargers não converteram nenhuma de suas jogadas de terceira descida na semana 14. Eles ficaram em último lugar entre os times na nota ofensiva de terceira descida (37,2).

Embora os Leões continuem agressivos nas quartas descidas, eles pegaram 1 de 6 nas tentativas de quarta descida na semana passada. Até a Semana 14, eles converteram 48,3% de suas quartas descidas em uma nova pontuação ou conjunto de descidas.

Jogo terminado

Na segunda metade do confronto da Semana 14 com os Texans, os Jets movimentaram as correntes em 37,5% de suas jogadas e registraram uma taxa de sucesso ofensivo de 44,7%, ambos os quais impulsionaram a liga.

Os Bills deram aos Chiefs a chance de se recuperar no segundo tempo. Kansas City converteu 32,3% de suas jogadas ofensivas em um placar ou novo conjunto de descidas no segundo tempo, enquanto o Bills o fez em apenas 21,1% de suas jogadas (26º).

Os Vikings tiveram uma nota de defesa do time de 90,3 na segunda metade do jogo da Semana 14 contra os Raiders, já que desistiram do melhor da liga -0,69 pontos esperados adicionados (EPA) por jogo nos 30 minutos finais. Eles limitaram os Raiders à menor taxa de conversão no segundo tempo da liga (8,7%).

Os Titãs saíram em alta no segundo tempo, ficando em quinto lugar na taxa de conversão (32,4%) nesta semana, enquanto os Golfinhos terminaram em 16º (26,2%). Os Dolphins converteram apenas duas de suas oito jogadas de terceira descida no segundo tempo. Da Semana 1 para a Semana 13, eles mudaram a série em 30,3% das jogadas de terceira descida.

Trincheiras

A linha ofensiva dos Bills lutou contra os Chiefs, ganhando apenas 59,7 notas PFF como unidade. Eles desistiram de dois sacks, cinco rebatidas e oito corridas em 49 passes.

A linha ofensiva dos Patriots permitiu a sua maior taxa de pressão na semana 14 (46,9%). O quarterback Billy Zappe recuou para passar apenas 32 vezes, e a linha permitiu dois sacks e 13 hurries.

A linha ofensiva dos Falcons teve um dia quase perfeito na proteção de passes, cedendo apenas uma pressão (rush) em 45 snaps de bloqueio de passes.

Sucesso defensivo

A defesa dos Texans não conseguiu impedir o ataque dos Jets, que teve o recorde da temporada de 315 jardas. Nova York também teve um bom desempenho defensivo, liderando a liga em percentual de incompletude forçada (34,5%).

Os Cowboys e Titans se destacaram na cobertura, e nenhum dos times permitiu um touchdown pelo ar.

A cobertura dos Dolphins foi estranhamente ruim, permitindo 10 jogadas de 15 jardas ou mais. Até a semana 13, eles ficaram em quinto lugar na nota de cobertura (90,1) e em quarto lugar na EPA por jogada permitida (-0,12).