NFL Scores Semana 1: Os Seahawks ganharam um ‘A’ pela vitória chocante contra os Broncos; Trey Lance, 49ers com ‘D’ após perda de choque

Depois de apenas uma partida com Trey Lance no centro, ele foi São Francisco 49ers Eles já podem se arrepender de sua decisão de enviar Jimmy Garoppolo para o banco.

Em sua primeira partida desde que foi oficialmente nomeado quarterback dos 49ers, Lance teve um desempenho desastroso em uma derrota chocante por 19-10 para urso em Chicago. Claro, jogar o jogo no meio de uma tempestade bíblica não ajudava, mas não importa como você o girasse, qualquer jogo era feio para Lance.

O quarterback do segundo ano completou menos de 50% de seus passes (13 de 28) e jogou apenas 164 jardas. A parte preocupante para os 49ers é que Lance não conseguiu alcançar quando os 49ers mais precisavam dele. Com 49 jogadores perdendo por 13-10 no quarto período, Lance teve a chance de voltar, mas qualquer esperança de que isso acontecesse acabou quando ele jogou uma feia interceptação para Eddie Jackson que levou à vitória de Chicago.

Jackson acabou trazendo a seleção de volta para a linha de 21 jardas em San Francisco e os Bears marcaram cinco jogadas depois para marcar uma vantagem indomável de 19-10.

Lance estava em seu pior momento, acertando 4 para 13 para 41 jardas e interceptando-o no quarto período. A vantagem para os 49ers é que o Lance não terá que jogar com esse clima toda semana, mas a desvantagem é que, se ele não começar a melhorar em breve, o quarterback de San Francisco pode ter uma controvérsia de quarterback antes do final da temporada. . Mês.

Chicago 19-10 sobre São Francisco

Nova Orleans 27-26 sobre Atlanta

Indianápolis empatou 20-20 (ao longo do tempo) com Houston

Baltimore 24-9 sobre Nova York Aviões

Washington 28-22 sobre Jacksonville

Pittsburgh 23-20 (ao longo do tempo) sobre Cincinnati

Notas do Steelers-Bengals por Bryan DeArdo

Cleveland 26-24 sobre Carolina

Pontuação da Pantera Marrom de Jordan Dajani

Filadélfia 38-35 sobre Detroit

Pontuação Eagles-Lions por Jeff Kerr

Miami 7-20 x Nova Inglaterra

Patriots-Dolphins Scores por Tyler Sullivan

Kansas City 44-21 sobre o Arizona

Graus de Chefes de Cardeais por Shanna McCarston

Nova york gigantes 21-20 sobre o Tennessee

Minnesota 23-7 sobre Green Bay

Vikings-Packers Score por Cody Benjamin

Los Angeles carregadores 24-19 sobre Las Vegas

Chargers-Raiders Score de Jordan Dajani

Tampa Bay 19-3 para Dallas

17-16 Seattle sobre Denver