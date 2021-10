Netflix traz de volta o trabalhador do Terra Field que falou contra Dave Chappelle

Um funcionário da Netflix que se tornou viral Destruição do serviço de transmissão O novo especial de Dave Chappelle foi relançado na terça-feira.

O Terra Field, que é transitório, foi suspenso devido a alegações de comparecimento a uma reunião trimestral de diretores e vice-presidentes.

Field tweetou: “O Netflix me reintegrou depois de descobrir que não houve má intenção em minha participação na reunião (Quarterly Business Review).” “Vou tirar alguns dias de folga para relaxar e tentar descobrir onde estou. Pelo menos, me sinto justificado.”

O campo incluía uma captura de tela de uma declaração da empresa documentando a devolução.

“Nossa investigação não revelou que participar da reunião da QBR foi de má intenção e você realmente não acredita que havia algo de errado em buscar acesso a essa reunião”, diz o comunicado. “Além disso, quando um gerente compartilha o link, ele também afirma que esta é uma reunião da qual você pode comparecer.”

Um porta-voz da Netflix confirmou a reintegração e disse ao The Post que o comentário não tinha nada a ver com os tweets de Field sobre The Closer de Chappelle.

A Netflix afirmou que o comentário de Field não teve nada a ver com suas críticas ao especial de Dave Chappelle, “The Closer”. netlix

Dois outros funcionários suspensos devido ao mesmo problema também foram reintegrados, e a Netflix “distribuirá uma orientação mais ampla sobre as reuniões e esclarecerá as pessoas envolvidas”, disse o porta-voz.

A empresa negou no dia anterior que suspendeu alguém por tweetar sobre o programa.

“Nossos funcionários são incentivados a discordar publicamente e apoiamos seu direito de fazê-lo”, disse o porta-voz.

Field criticou o personagem especial de Chappelle em uma série de tweets após a publicação do especial em 5 de outubro.

Dave Chappelle em “Closer”. netlix

“Lançamos outro Chappelle especial onde ele ataca a comunidade trans, o poder da transformação – tudo isso enquanto tentava nos colocar contra outros grupos marginalizados”, disse Field.

CEO da Netflix, Ted Sarandos Eu fiquei ao seu lado Em um e-mail para funcionários após a polêmica, citando “liberdade artística” e dizendo que a empresa não removeria a polêmica mas popular comédia de seu serviço.

Chappelle respondeu à polêmica durante uma aparição no The Hollywood Bowl.

“Se é isso que está sendo cancelado”, disse ele, “adoro isso”.