Coachella se rende e reverte a política de vacinação obrigatória

O que é aquilo? Oh, não, essas pessoas não precisarão ser vacinadas, apesar das evidências esmagadoras de que é a melhor maneira de reduzir as hospitalizações por COVID-19. foto : Presley Ann ( Getty Images )

Embora a vacinação seja um método bastante simples e descomplicado de prevenção de danos que tem sido usado por décadas para prevenir a poliomielite, sarampo, difteria, hepatite e as doenças infecciosas mais graves e potencialmente fatais de destruir nossas escolas públicas (entre outros lugares), Coachella Ele olhou o manual e disse: “Nah, irmão, estamos todos bem.”

O equivalente ao festival do irmão de um irmão sendo enviado para buscar bebida para uma festa na noite de sexta-feira e, em vez disso, acaba fazendo filas na parte de trás de um assento de banheiro em Vegas, Coachella, revertido em relação aos requisitos de vacinação obrigatória para Em abril de 2022.

diverso Relatórios A mudança em relação ao plano anunciado anteriormente para solicitar a vacinação COVID-19 é uma surpresa, principalmente porque não há uma justificativa real para isso. Os ingressos estão esgotados há meses, então não é como se delegar uma vacina estivesse prejudicando os participantes.

Mais estranho ainda, o festival não anunciou a mudança de política através das contas principais do Instagram ou do Twitter (o último post deste último, de agosto, ainda afirma que as vacinas são obrigatórias). Em vez disso, foi postado como uma história de IG que logo desaparecerá:

Depois de ver dados de baixa transmissão e implementação bem-sucedida de protocolos de segurança em nossos outros festivais no mês passado, estamos confiantes de que podemos atualizar nossa política de saúde para permitir o seguinte: Teste Covid-19 negativo realizado dentro de 72 horas após o evento ou Prova de vacinação completa.

mesmo em diverso Ele ilustra como essa forma de anunciar silenciosamente a mudança na política é estranha, observando que “no mundo da música, as histórias do Instagram são normalmente usadas por artistas para anúncios de fãs internos, não por grandes promotores de shows para atualizações sérias de políticas de saúde”.

Dado que o coronavírus não provou nada senão resiliente, por que uma reviravolta tão tardia está sendo feita no que parece ser uma decisão baseada na ciência e completamente não problemática que não afetou as vendas em nada? Será que houve alguns artistas de alto nível que se recusaram a ser vacinados, fazendo com que o festival parecesse hipócrita se eles mantivessem suas reservas enquanto mantinham a exigência de vacinação? Ironicamente, seu nome é história.

Em vez disso, ao jogar os dados para testes negativos, o festival espera que ninguém presente contraia o vírus e morra horrivelmente quando uma simples injeção de vacina poderia ter salvado suas vidas. Isso é otimista! E afinal, por que não ser otimista? Claro, se nada mais, os últimos anos provaram que as coisas sempre melhoram quando desejamos. Isso pode parecer uma deturpação. que isso. ser vacinado.