Negócios que acreditam no crescimento – Portugal News

78% dos titulares estão otimistas, 36% dizem que estão “muito otimistas” e 42% estão “muito otimistas”, de acordo com os resultados do Estudo de Adaptabilidade realizado por Boyden pela Strategy and Talent.

Segundo o relatório do Dinheiro Vivo, apesar de uma visão positiva da evolução dos seus negócios, os líderes sentem que este potencial de crescimento não corresponde ao talento existente. Devido à falta de determinadas competências, 60% dos inquiridos afirmam não possuir as competências necessárias para implementar as suas estratégias, razão pela qual em 2024 pretendem reforçar as competências digitais (54%), como inteligência artificial, robótica e machine learning , mas também inovação (46%).

Adicionalmente, e pela primeira vez combinando as três competências mais procuradas, 33% dos líderes pretendem contratar profissionais com competências na área da sustentabilidade.

Embora permaneça a necessidade de recursos mais qualificados, atrair e reter talentos continua a ser um dos principais desafios destacados pelos líderes. 63% dos entrevistados esperam desafios no recrutamento em 2024 e 52% esperam dificuldades na retenção. Porém, um grupo menor de líderes (41%) prevê um aumento nas contratações ao longo do ano.

Flexibilidade

Para contrariar as dificuldades relacionadas com o capital humano, as empresas dizem que os trabalhadores querem investir em bónus baseados no desempenho, no trabalho misto e flexível e no desenvolvimento de liderança.

Mas se captar recursos é complicado, mantê-los num mercado “altamente dinâmico e volátil, especialmente com a nova geração”, explica Luís Melo, sócio-gerente nacional da Boyton Portugal.

Mesmo quando os jovens estão satisfeitos com a sua situação profissional, parecem estar mais receptivos à mudança, e esta necessidade de novos desafios significa que a motivação salarial por si só não é suficiente para estabelecer recursos.

Por exemplo, o trabalho flexível é uma tendência para permanecer aqui e afeta diretamente a vontade dos funcionários de permanecer na empresa. Isto não só permite um modelo híbrido, mas também exige flexibilidade no trabalho: “Isto é algo que sobrou da pandemia, mas a verdade é que é necessária uma liderança mais flexível, mais empática. problemas do seu povo”, explica Melo.