NAV Portugal celebra 25 anos de excelência

A NAV Portugal, prestadora portuguesa de serviços de navegação aérea, comemora o significativo marco de 25 anos de existência.

Com um compromisso inabalável com a excelência na gestão do espaço aéreo nas duas regiões de informação aeronáutica de Lisboa e Santa Maria – NAV Portugal, a NAV Portugal desempenha um papel fundamental na indústria da aviação desde a sua fundação, colocando a segurança e a inovação como pilares fundamentais da sua missão .

Durante estas duas décadas e meia, a NAV Portugal emergiu como uma referência global em termos de eficiência e eficácia operacional. A empresa tem impulsionado a inovação através da adoção contínua de tecnologias de ponta para melhorar os serviços de navegação aérea e garantir um espaço aéreo seguro para milhões de aeronaves, passageiros e tripulantes.

14 milhões de voos controlados: uma conquista histórica

Destacando-se no cenário internacional, a NAV Portugal orgulha-se de celebrar o impressionante marco de 14 milhões de voos controlados. Este número impressionante não só reflecte a crescente confiança da indústria da aviação nas capacidades de gestão de tráfego aéreo da NAV Portugal, mas também destaca o empenho incansável da empresa e das suas equipas em alcançar os mais elevados padrões de segurança e eficiência.

Para se ter uma ideia do quão longe a empresa avançou nos últimos 25 anos, vale destacar que ao final de 1998 controlávamos 357.619 voos. Ao final de 2023, atingimos a cifra de 852.746. Ou seja, de 1999 a 2024 duplicámos o número de aeronaves controladas nas duas zonas de informação de voo sob a nossa responsabilidade.

Passámos por várias adversidades que restringiram o nosso crescimento constante (algumas mais do que outras), como o 11 de Setembro, a crise económica global, a gripe aviária, o aumento do preço do petróleo, a pandemia de Covid-19 e muito mais. Recentemente, a invasão da Ucrânia pela Rússia – bem como os conflitos no Médio Oriente – e as consequências económicas, políticas e sociais destas guerras – cuja evolução ainda é imprevisível.

Inovação contínua para o futuro da aviação

A NAV Portugal tem investido significativamente em investigação e desenvolvimento, implementando soluções inovadoras que melhoram continuamente a eficiência do controlo do tráfego aéreo. A implementação de sistemas de última geração, como o novo sistema Topsky, coloca a NAV Portugal na vanguarda da revolução tecnológica na indústria da aviação.

“Estamos empenhados em moldar o futuro da navegação aérea através da melhoria contínua. A introdução de inovação e tecnologias de ponta não só melhora a segurança, mas também contribui decisivamente para a eficiência operacional e ambiental”, enfatiza Pedro Ângelo, CEO da NAV Portugal. .

Segurança como primeira prioridade

A segurança é sempre a principal prioridade da NAV Portugal. A empresa não só cumpre os rigorosos padrões estabelecidos por organizações internacionais como ICAO, EASA e Eurocontrol, mas também cumpre todos os regulamentos e recomendações nacionais para o setor através de organizações como ANAC e GPIAAF.

Esses procedimentos, protocolos e padrões de segurança são implementados e aplicados diariamente para garantir um ambiente operacional seguro para todas as aeronaves sob sua responsabilidade.

Através da formação contínua, da atualização técnica e da colaboração com parceiros do setor, a NAV Portugal reafirma o seu firme compromisso com a mais elevada qualidade de segurança na navegação aérea, melhorando permanentemente a segurança e a estabilidade do setor, para garantir um negócio de aviação forte e responsável, o equilíbrio entre essas duas áreas Com o entendimento de que é importante.

Comemorando 25 anos de sucesso, a NAV Portugal reafirma o seu compromisso com a inovação, segurança e excelência, olhando para os desafios futuros e liderando a evolução contínua da navegação aérea.

1999 – Fundação da NAV Portugal;

1999 – Vários sistemas estão a trabalhar para lidar com o erro de 2000 (por exemplo, TWRATM Faro e Porto);

2001 – Entram em funcionamento os sistemas de gestão do espaço aéreo RIV de Lisboa (LISATM) e Santa Maria (SATL), sendo o primeiro totalmente desenvolvido e operado pela NAV Portugal;

2005 – Certificação NP EN ISO 9001, depois NP EN ISO 14001;

2006 – Foram instalados radares em Faro e Santa Maria;

2008 – nova sala de operações do CCTAL (estações de trabalho e equipamentos de controladores);

2009 – Criação de espaço aéreo de passagem livre no RIV de Lisboa – um conceito pioneiro na Europa;

2009 – permitindo a proliferação;

2011 – Operação da versão SATL com novas funcionalidades (redução de mínimos de separação, ADS-C e CPDLC e reforço ADS-B) e operação do sistema ATM (SATL-T na Torre de Controlo do Aeroporto de Ponta Delgada);

2018 – NAV Portugal junta-se à COOPANS, uma coligação de prestadores de serviços de navegação aérea;

2019 – Início do projeto TOPLIS: NAV avança com atualização do sistema de controle de tráfego aéreo do CCTAL;

2021 – Inauguração da nova sala de eventos do CCO;

2022 – Iniciação do Sistema Tapsky;

2023 – Inauguração da nova sala de eventos do CCTAL.