Inspirando-se na rica história do artesanato algarvio, Asta Traz um restaurante dinâmico, um café e uma despensa comercial para Almancil, a famosa cidade culinária de Portugal. Sediada em Lisboa, com os vastos recursos da região ao seu dispor Estúdio Camiro O espaço lindamente tátil é complementado por peças personalizadas, como um bar de pedra molinos e um banco feito de sal-gema antigo proveniente da cidade mercantil vizinha de Loulé. A colaboração do Studio Camiro com artesãos locais estende-se ao mobiliário em madeira e alumínio, ecoando os designs tradicionais portugueses. As paredes de estuque castanho-terroso e castanho-calcário não só homenageiam o património mineiro algarvio, mas também trazem à tona um elemento de esplendor geológico, proporcionando aos hóspedes uma experiência envolvente.

O menu sazonal rotativo inclui muitos itens colhidos frescos na horta do local antes do serviço, desde cogumelos silvestres, manteiga salteada e alho fermentado até couve-flor assada com amêndoas e páprica defumada. Para acompanhar, uma carta de vinhos excêntrica apresenta aos clientes vinhos de pequenos lotes e de baixa intervenção de produtores ibéricos especializados.