NASA faz uma pausa na implantação do JWST após estender o protetor solar

WASHINGTON – A NASA está tirando um dia de folga para implantar o Telescópio Espacial James Webb depois de estender com sucesso os braços do guarda-sol da espaçonave.

A NASA disse em 1º de janeiro que esperaria um dia antes de iniciar o processo de aperto do quebra-sol de cinco camadas, finalizando-o e garantindo que as camadas sejam separadas. Esse esforço, agora programado para começar em 2 de janeiro, levará pelo menos dois dias para ser concluído.

Os gerentes da espaçonave adicionaram uma pausa na implantação do protetor solar após o trabalho até a madrugada de 31 de dezembro para expandir duas estruturas de “boom médio” em cada lado da espaçonave. Essas mutações expandiram o protetor solar ao seu tamanho normal. Esse processo começou tarde, quando os sensores indicaram que o quebra-sol não havia sido totalmente embrulhado. Os controladores decidiram prosseguir com a implantação das barreiras porque outros dados, inclusive de sensores de temperatura e giroscópios, eram consistentes com a remoção da tampa.

“A equipe fez o que estávamos treinando neste tipo de situação: pausar, avaliar e proceder sistematicamente com um plano”, disse Keith Parrish, diretor do Observatório JWST no Goddard Space Flight Center, em um comunicado de 31 de dezembro. “Ainda temos um longo caminho a percorrer em todo o processo de implantação.”

O mau funcionamento do sensor tem sido o único problema na série de lançamentos da espaçonave desde seu lançamento em 25 de dezembro. A NASA observou em um comunicado que a implantação do protetor solar contou com 107 dispositivos de liberação de membrana, cada um dos quais teve que trabalhar com o protetor solar para se esticar corretamente. A agência afirmou que os 107 foram lançados com sucesso.

E a NASA disse que a pausa de um dia para completar a elevação do visor provavelmente empurrará outras atividades para trás. O aparafusamento é a etapa final para concluir a implantação do quebra-sol, após o qual os controladores irão direcionar sua atenção para a instalação dos espelhos do telescópio. No entanto, o lapso de um dia terá pouco impacto a longo prazo na missão, que levará seis meses completando o telescópio e seus instrumentos.

“Hoje é um exemplo de por que continuamos dizendo que não acreditamos que nosso cronograma de implantação possa mudar, mas esperamos que isso aconteça”, disse Parrish em um comunicado de 31 de dezembro sobre a expansão.