Música do líder do Top 100, Oliver Anthony, provoca reação dos republicanos – Billboard

Oliver Anthony Music é o rei do country no momento e parece que ele está usando sua nova plataforma para unir as pessoas. Mas alguns dos seus primeiros apoiantes estão a responder aos seus apelos à unidade e à diversidade.

O hit do artista americano “Rich Men North of Richmond” estreou em primeiro lugar na parada de sucessos Billboard Hot 100 parada de músicas, tornando-o o primeiro artista a chegar ao topo da parada sem qualquer registro anterior em qualquer forma.

Desde o topo da lista, o cantor e compositor e ex-operário de fábrica de Farmville, Virgínia, Christopher Anthony Lunsford (cujo nome artístico homenageia seu avô, Oliver Anthony) manteve silêncio sobre suas contas sociais.

Embora ele tenha dado uma entrevista à Fox News, que se tornou viral como sua canção popular.

“Somos o caldeirão do mundo”, disse ele na entrevista, que aconteceu durante seu show em Moyoc, NC, no sábado (19 de agosto). “E é isso que nos torna fortes, e é a nossa diversidade. E temos que aprender como aproveitar e valorizar isso e não usá-lo como uma ferramenta política para manter todos separados dela.

Mas estes comentários, que se caracterizam pela atitude de estadista, não repercutiram entre os conservadores. A entrevista “exclusiva” com Al-Yamini Rede Fox Isso gerou uma pilha de mídias sociais.

“Que decepção. Ele já vendeu seus bens aos homens ricos ao norte de Richmond? Assim foi afirmado em um dos tweets. Outro afirma: “Droga, pensei que tínhamos um de verdade. Ele virou tão rápido”.

Outro usuário de mídia social escreve sobre a velocidade da reação: “S—. Isso foi rápido.”

Depois que a música gerou um burburinho online no início deste mês, o single foi lançado de forma independente Elogio certo E A oposição é de esquerdacom sua letra referindo-se a “tributar infinitamente seu dólar” por causa dos homens ricos ao norte de Richmond “, bem como ao” luxo dos ordenhadores gordos “.

Anthony afirmou em um O vídeo foi postado em 7 de agosto“Eu sento-me no meio do corredor na política e sempre estive.” ele Adicionado ao Facebook em 17 de agosto“Estou triste em ver o mundo como está, com todos brigando uns com os outros.”

No lado esquerdo da política, o lendário cantor e compositor britânico Billy Bragg escreveu um artigo para Vigia, o jornal diário de tendência esquerdista do Reino Unido, no qual se presume que “Anthony realmente ataca os pobres”. O poeta Barking continua: “As vidas dos trabalhadores comuns estão sendo dilaceradas pelos ricos, mas podemos consertar isso se cortarmos a assistência social – e também os impostos”.

Com a música divisiva chegando ao topo e as falas traçadas, Anthony compartilhou um comentário com pinturaO desespero e a frustração do nosso tempo ecoam na resposta a esta música. A música em si não é nada especial, mas as pessoas que a apoiaram são incríveis e vale a pena ouvi-la.