Chef’s Table do Brooklyn Fare está nomeando novos sucessores

Ramirez disse em mensagem de texto na segunda-feira que, seguindo o conselho de seu advogado, não comentaria o assunto nem discutiria seu próximo passo. E o New York Post informou no mês passado que ele fez Eu assinei o contrato 5.000 pés quadrados na 333 Hudson Street em Manhattan.

Ramirez era uma estrela no Chef’s Table, atendendo pessoalmente cada cliente no restaurante, nos fundos de um supermercado na 431 West 37th Street. Os clientes pagaram US$ 430 por um menu de degustação de vários pratos executado com precisão de joias. O restaurante, inaugurado no Brooklyn em 2009, ganhou três estrelas do The New York Times; O crítico de restaurantes do Times, Pete Wells, classificou-o em sexto lugar em sua lista recente dos melhores restaurantes da cidade de Nova York.