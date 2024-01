Missão Peregrine abandona tentativa de pouso lunar após sofrer perda “crítica” de combustível

CNN

–



A Astrobotic Technology, empresa que desenvolveu o primeiro módulo lunar a ser lançado nos Estados Unidos em cinco décadas, disse que está abandonando a tentativa de colocar sua espaçonave Peregrine na Lua menos de 24 horas após o lançamento.

A espaçonave sofreu uma perda “crítica” de propulsor devido a um vazamento de combustível, segundo a empresa.

Poucas horas depois que a espaçonave decolou da Flórida em direção à Lua na manhã de segunda-feira, a Astrobotic anunciou que a missão estava em perigo. O módulo lunar, chamado Peregrine, não conseguiu se posicionar de frente para o sol, provavelmente devido a um problema de propulsão, segundo a Astrobotic. Esse desvio de direção impediu que a espaçonave carregasse suas baterias.

O problema da bateria foi resolvido posteriormente, mas a Astrobotic não conseguiu corrigir o aparente problema com o sistema de propulsão do Peregrine.

Em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira, a empresa disse que o vazamento de combustível fez com que os impulsos do sistema de controle de atitude da espaçonave Peregrine – que é projetado para alinhar com precisão o módulo de pouso quadrado de 1,80 metro de altura enquanto estava no espaço – tivessem que ” “Funcionar bem .” além dos ciclos de vida útil esperados para evitar que o módulo de pouso caia incontrolavelmente.

A Astrobotic acrescentou que os dispositivos de propulsão provavelmente funcionarão por mais 40 horas, no máximo.

“Neste momento, o objetivo é aproximar o Peregrine o mais próximo possível da distância lunar antes que ele perca a capacidade de manter sua posição voltada para o Sol e, posteriormente, perca energia”, segundo a empresa.

Isso significa que um possível pouso na Lua, programado para 23 de fevereiro, não está mais em questão.

A Astrobotic já havia avisado logo após as 13h (horário do leste dos EUA) que um “mau funcionamento do sistema de propulsão” estava drenando o combustível do carro. Mas a empresa trabalhou horas na segunda-feira para tentar resolver o problema e avaliar opções.

Na tarde de segunda-feira, a Astrobotic também compartilhou a primeira imagem da sonda Peregrine no espaço. A foto mostrou que as camadas externas de isolamento do carro estavam enrugadas.

Do Astrobótico/X A Astrobotic Technology, empresa que desenvolveu o módulo lunar Peregrine, compartilhou a primeira imagem do módulo de pouso no espaço em 8 de janeiro de 2024. A imagem foi capturada por uma câmera montada acima da superfície da carga útil e mostra isolamento multicamadas (MLI) no superfície. O exterior da sonda Peregrine em primeiro plano.

O material desfigurado foi “a primeira evidência visual consistente com nossos dados de telemetria indicando uma anomalia no sistema de pagamento”, disse a empresa em uma postagem na plataforma de mídia social X às 16h12 horário do leste dos EUA na segunda-feira.

O módulo lunar, chamado Peregrine em homenagem ao pássaro mais rápido do mundo, parece ter sido um sucesso na primeira etapa de sua jornada depois de decolar às 2h18, horário do leste dos EUA, a bordo de um foguete Vulcan Centaur desenvolvido pela Lockheed Martin e pela joint venture da Boeing, United Launch. . aliança.

Este foi o primeiro vôo de um foguete Vulcan Centaur, um novo veículo da ULA projetado para substituir o antigo conjunto de foguetes.

Pouco depois das 3h ET, a empresa confirmou que o Vulcan Centaur teve o desempenho esperado, entregando o módulo lunar Peregrine em órbita de injeção translunar. De acordo com a ULA. Isto envolve uma queima específica do motor que impulsiona a sonda Peregrine para uma trajetória na órbita da Terra que lhe permite sincronizar-se com a Lua a cerca de 384.400 quilómetros (238.855 milhas) de distância.

Espera-se então que o módulo de pouso Peregrine acione seus propulsores, usando até três manobras para determinar sua trajetória.

Em um comunicado, a Astrobotic disse que a Peregrine começou a se comunicar com sucesso com a Deep Space Network da NASA e ativou seus sistemas aviônicos, “controladores térmicos, de propulsão e de energia, todos funcionando conforme o esperado”.

“Após a ativação bem-sucedida dos sistemas de propulsão, o Peregrine entrou em um estado operacional seguro”, afirmou a empresa.

No entanto, a sonda Peregrine encontrou uma “anomalia” que deixou o rover apontado para longe do sol e incapaz de carregar sua bateria.

Os controladores da missão então “desenvolveram e executaram uma manobra improvisada para redirecionar os painéis solares em direção ao Sol”, segundo a Astrobotic.

Eles alcançaram esse objetivo.

“A manobra improvisada da equipe redirecionou com sucesso o painel solar Peregrine em direção ao sol. Agora estamos carregando a bateria”, disse a empresa em uma atualização. publicar 12h34 horário do leste dos EUA.

No entanto, a Astrobotic disse que deve corrigir o problema de propulsão subjacente. A espaçonave precisaria usar seus propulsores a bordo – e ter propulsor suficiente – para fazer um pouso suave na Lua.

A Astrobotic Technology, sediada em Pittsburgh, desenvolveu o Peregrine sob um contrato de US$ 108 milhões com a NASA. O veículo foi concebido desde o início para ser relativamente barato, com o objectivo de cumprir a visão da NASA de reduzir o custo de colocação de um módulo de aterragem robótico na Lua, exigindo que o sector privado concorra por tais contratos.

O CEO da Astrobotic, John Thornton, disse à CNN em 2 de janeiro que vê este primeiro lançamento como uma missão de teste.

“É realmente como uma abordagem de 50-50 tiros no alvo – onde se trata realmente do sucesso da indústria, não de uma missão específica”, disse Thornton.

Joel Kearns, vice-administrador associado de exploração na Diretoria de Missões Científicas da NASA, emitiu um comunicado na segunda-feira, dizendo: “Cada sucesso e retrocesso representa oportunidades para aprender e crescer. Usaremos esta lição para avançar nossos esforços para avançar a ciência, a exploração e desenvolvimento comercial da Lua.”

Thornton, que disse anteriormente que esta missão Peregrine custou à Astrobotic mais dinheiro do que rendeu, também comentou à CNN sobre o que significaria para a empresa se esta missão falhasse.

“Isso certamente terá algum impacto em nossos relacionamentos e em nossa capacidade de garantir missões adicionais no futuro”, disse Thornton. “Certamente não será o fim do negócio, mas certamente será difícil.”

Abandonar a tentativa de pouso lunar representa uma grande perda não apenas para a Astrobotic, mas também para a NASA, outros países e instituições com cargas úteis a bordo da sonda Peregrine.

A empresa não poderá testar a manobra de pouso, que – em tentativas anteriores de pouso na Lua por diversos países e empresas – se mostrou uma etapa extremamente difícil da viagem.

A bordo do Peregrine estão cinco instrumentos científicos da NASA e 15 outras cargas úteis de diversas organizações e países. As cargas comerciais do módulo de pouso incluem recordações e até restos humanos que os clientes pagaram para enviar à superfície lunar.