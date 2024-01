Editorial: O lançamento da Astrobotic é o próximo passo do programa espacial de Pittsburgh

Em 1962, quando o Presidente John F. Kennedy discursou na Universidade Rice, em Houston, Texas, desafiando os americanos a irem à Lua, ele usou a cronologia do progresso para apresentar o seu argumento.

“Comprimamos as conquistas da história humana em apenas 50 anos e veremos como as coisas estão avançando rapidamente”, disse ele com entusiasmo.

“Na semana passada desenvolvemos a penicilina, a televisão e a energia nuclear, e agora, se a nova nave espacial americana conseguir chegar a Vénus, teremos na verdade alcançado as estrelas antes da meia-noite desta noite”, disse Kennedy. “É um ritmo surpreendente, e tal ritmo não pode deixar de criar novas doenças porque espalha nova e velha ignorância, novos problemas e novos riscos. Certamente, os horizontes abertos do espaço prometem elevados custos e dificuldades, bem como elevadas recompensas. ”

Isso foi há 62 anos. Demorou sete anos para colocar o primeiro homem na Lua depois daquele discurso. A NASA enviou astronautas ao espaço seis vezes e os colocou na lua. Doze homens deram esses passos, incluindo Pete Conrad, nativo de Pittsburgh. Apenas quatro – Buzz Aldrin, David Scott, Charles Duke e Harrison Schmidt – ainda estão vivos.

Mas já se passaram mais de 51 anos desde a missão de pouso na Lua dos EUA, até a manhã de segunda-feira, quando a Peregrine Mission One da Astrobotic Technology, com sede em Pittsburgh, foi lançada.

O espaço tornou-se um negócio cada vez mais comercial e lucrativo nos últimos anos e é particularmente popular entre bilionários como Elon Musk (Space X), Jeff Bezos (Blue Origin) e Richard Branson (Virgin Galactic). Mas a Astrobotic, se for bem-sucedida, poderá fazer mais do que apenas realizar o primeiro pouso comercial na Lua. Pode ser um equalizador único.

A Astrobotic está sediada onde nasceu, no quintal da Carnegie Mellon University. Não é propriedade da Forbes mais rica, mas principalmente de seus funcionários.

O discurso de Kennedy promoveu o potencial tanto de instituições educacionais como Rice quanto do boom industrial que ele esperava do programa espacial.

Ele disse: “Estou satisfeito que esta universidade esteja desempenhando um papel no envio de um homem à Lua como parte de um grande esforço nacional para os Estados Unidos da América”.

Na segunda-feira, a executiva do condado de Allegheny, Sarah Inamorato, repetiu isso, dizendo: “Eu adoraria que Pittsburgh liderasse a próxima era da ciência, exploração e comércio espacial”.

Problemas de propulsão pós-lançamento tornam improvável um pouso lunar, mas isso não muda a grandiosidade do objetivo ou a importância do esforço. Desde a missão pioneira em 1958 até ao presente, mais de 70 missões relacionadas com a Lua realizadas por organizações americanas, soviéticas, russas, japonesas, israelitas e árabes falharam. Eles tornam o sucesso possível.

Também confirma o que Kennedy sabia em 1962, quando reconheceu o fracasso, a dificuldade e o desafio de chegar à Lua. Cabe hoje aos cientistas e à indústria tentar novamente.