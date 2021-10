Miss South se juntará à Conferência Sun Belt no início de 2023

Fontes disseram à ESPN que Miss Southern está pronta para se juntar à Conferência Sunbelt, que pode em breve adicionar vários outros membros.

Uma fonte disse que a mudança da Miss Southern é “um negócio fechado” e que a escola provavelmente se juntará ao Cinturão do Sol na temporada de atletismo do outono de 2023. Southern Miss School é a última escola a deixar a Conferência dos EUA, que esta semana perdeu seis membros – UAB e Florida Atlantic, Charlotte, North Texas, Rice, UTSA – para a Expanded American Athletic Conference.

O Sun Belt também está em negociações sobre a adesão a duas outras escolas da Conferência dos EUA, Marshall e Old Dominion, bem como James Madison, um dos principais programas FCS do país, que concorre na Colonial Athletic Association. Nenhum convite oficial foi enviado a essas escolas. Uma fonte disse que as conversas com Old Dominion e James Madison são um pouco mais longas do que com Marshall. Os anúncios oficiais devem acontecer na próxima semana.

A Action Network relatou pela primeira vez a mudança da Srta. Southern para Sunbelt.

Se Old Dominion e Marshall deixarem a Conferência dos EUA, a liga de 14 equipes ficará com apenas cinco membros: Western Kentucky, Middle Tennessee, Florida International, YouTube e Louisiana Tech.

“Temos um forte grupo de membros sobre o qual devemos construir e continuar a trabalhar para melhorar nosso papel à medida que avançamos”, disse Judy MacLeod, comissária da Conferência Americana, em uma declaração preparada. “Há muitas organizações interessadas em ingressar na USA Conference, tanto na FBS quanto na FCS, e já conhecemos algumas delas pessoalmente. Cada passo que dermos será bem pensado, estrategicamente sólido e intencional.

“Teremos tempo para agregar futuros membros que sejam os mais adequados do ponto de vista esportivo e acadêmico e daremos tempo para que instituições em potencial concluam seu processo. Continuamos acreditando no conceito regional e buscaremos incorporá-lo em nosso estrutura e programação.

“Certamente há muitas perguntas, mas há muita coisa acontecendo nos bastidores. Quando for o caso, divulgaremos mais informações e, ao mesmo tempo em que respeitaremos os envolvidos, continuaremos a trabalhar fora do domínio público.”

O Sun Belt concentra sua expansão em programas de futebol fortes localizados na área da liga ou próximos a ela, em vez de em grandes áreas urbanas.