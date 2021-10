Perguntas desconcertantes para Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers: medos, ausências e fechamentos

Filadélfia – As equipes geralmente enviam toda a sua escalação antes de abrir sua casa. Mas enquanto o Brooklyn Nets e o Philadelphia 76ers se preparavam para ir ao Wells Fargo Center na sexta à noite, apenas cinco jogadores do Philadelphia foram apresentados à multidão.

A razão era óbvia: permitiria aos Seis evitar ignorar seu ponto de guarda estelar, Ben Simmons, ou apresentado a um coro de vaias à revelia.

Este foi outro exemplo do espaço que o Brooklyn e a Filadélfia ocuparam nesta temporada. Tendo terminado com dois recordes da Conferência Leste na última temporada, apenas para perder na segunda rodada dos playoffs, eles entraram nesta temporada como âncoras de notícias da NBA devido à ausência de Simmons e Keri Irving.

Enquanto a noite terminou de forma dramática, com o Brooklyn voltando de um déficit de 10 pontos nos cinco minutos finais com um fechamento de 16-1 para reivindicar uma vitória por 114-109, o fato de que nenhum retorno está à vista para Simmons ou Irving continua pairam sobre ambas as equipes. Ambas as equipes têm muito poder de estrela restante e muitas outras perguntas para responder, além de quando, ou se, seus guardas retornarão ao tribunal.

Aqui está uma olhada em quatro perguntas com dois jogos para baixo e mais 80 para a esquerda:

Brooklyn Nets (1-1):

As redes deveriam se preocupar em ter extensões quando pareciam distantes do time que esperava ganhar tudo?

O Nets teve uma sequência alarmantemente lenta e foi empurrado fisicamente pelo Milwaukee Bucks na abertura da temporada, perdendo por 127-104. Para vencer seu primeiro jogo da temporada na Filadélfia, o Nets precisava de uma ameaça tripla Kevin Durant, um jogo de salto de LaMarcus Aldridge, 16-1 rodada final e várias bolas atrasadas de 3 pontos da guarda Sixers Danny Green.

“Não vai ser bom aqui por um tempo”, alertou o técnico Steve Nash após a vitória.

Nash está pedindo paciência enquanto usa o início da temporada regular quase tanto quanto a pré-temporada estendida para experimentar grandes escalações e cursos diferentes, tudo enquanto Irving se senta para cumprir a ordem da vacina COVID-19 da cidade de Nova York. O plantel de veteranos do Nets também está construindo seu condicionamento enquanto o Brooklyn tenta se manter saudável.

Houve alguns desenvolvimentos iniciais que poderiam ser importantes para as redes. guarda patty mills Ele parece o primeiro candidato a sexto homem aproveitando ao máximo a ausência de Irving. Ele não errou nas profundezas, perfurando seus primeiros 10 tiros de 3 pontos. E Aldridge não seria o Trail Blazers (quatro vezes com o time de Portland) de si mesmo, mas ele é capaz de fazer 23 pontos como o que enfrentou contra o quarterback Joel Embiid The Sixers, este é um grande diferencial para as redes.

Como a ausência de Kyrie Irving afetou Kevin Durant e James Harden?

Quando questionado sobre como Durant e Harden se adaptaram a 10 novos companheiros de equipe, o treinador do Nets apontou para a peça que faltava no quebra-cabeça do Brooklyn Championship.

“Perdemos um grande pedaço”, disse Nash, referindo-se a Irving. “Não são apenas as novas peças, é o vazio que costumávamos jogar. Há muito que enfrentarmos no momento. Mas, esperançosamente, nas próximas semanas, começaremos a limpar alguns dos escombros, por assim dizer, e descobrir a melhor forma de jogar juntos. “

Ter dois Superstars ajuda Durant e Harden a limpar o caminho. A noite de sexta-feira foi um grande exemplo de como Durant e Harden teriam que ajustar o jogo ao jogo sem um armador inicial. Durant abriu o jogo com um placar forte. Mas então ele disse que sentiu a necessidade de atacar a pintura e criar para seus companheiros por causa do que a defesa do Sixers forneceu. Ele terminou com seu segundo triplo como uma rede.

“Cada jogo é diferente”, disse Durant. “Todos nós sabemos que algumas dessas equipes adversárias gostam de jogar fisicamente na defensiva, são versáteis na defesa. Portanto, quando jogo a partida, só preciso estar pronto para fazer qualquer coisa”.

Harden ficará encarregado de mais da indústria de jogos. Nash disse que Harden poderia ir mais fácil com os novatos ao ser um artilheiro mais feroz com a segunda unidade. Em dois jogos, Harden tem uma média de 20 pontos, 8 assistências e 7,5 rebotes, sentindo que só vai melhorar à medida que recupera da lesão no tendão da perna na temporada passada.

O Philadelphia 76ers e o Brooklyn Nets terão que se ajustar às saídas de Ben Simmons e Kyrie Irving indefinidamente.

Philadelphia 76ers (1-1):

O Embiid frequentemente lesionado permanecerá saudável nesta temporada?

Foi necessário um jogo para um tema consistente sobre o 76ers nas últimas temporadas – junto com um caos extremo, de qualquer maneira – para voltar ao primeiro plano: o Embiid conseguirá jogar?

Depois da vitória de 20 pontos da Filadélfia em Nova Orleans na quarta-feira, Embiid foi listado como suspeito para o jogo de sexta-feira devido a uma dor no joelho direito. Enquanto Embiid acabou jogando, ficou claro que ele estava correndo durante a partida, e então disse que provavelmente não deveria ter usado a palavra.

“Veremos”, disse Embiid quando questionado se perderia partidas no ataque por causa de seu joelho. “Quer dizer, depois do último jogo, foi um bom golpe do melhor jogador, mas vamos ver como é amanhã, mas não pretendo sentar. Quero continuar jogando enquanto não houver qualquer dano importante para ele. “

Embiid foi, sem dúvida, minuto a minuto, o melhor jogador da NBA na temporada passada. Se não fosse por ele ter perdido 21 jogos na temporada passada devido a várias lesões, ele poderia ter ganhado o prêmio de melhor jogador da liga.

Com Simmons permanecendo no ar indefinidamente, a Filadélfia precisa de um Embiid em campo agora mais do que nunca. Sua saúde pode ser a diferença entre os 76 jogadores que têm a vantagem de jogar em casa na primeira rodada dos playoffs ou potencialmente em risco de estar no torneio.

Quem estaria mais próximo da Filadélfia?

Esta questão tem seguido os 76ers por anos. Foi uma resposta que eles responderam sucintamente, negociando a favor da Guarda All-Star Jimmy ButlerA Filadélfia não conseguiu encontrar outro desde que o trocou, há dois anos.

A questão da abordagem certamente apareceu neste jogo, conforme o ataque da Filadélfia afundou na areia movediça abaixo da expansão com o Embiid obstruído. O Sixers errou nove arremessos consecutivos para encerrar o jogo, enquanto Harden e Durant fizeram jogadas para puxar o Brooklyn de volta para o jogo e vencer.

“Conseguimos a liderança através do jogo”, disse o técnico do 76ers, Doc Rivers. Não somos assim. Não temos criadores de jogos que possam fazer isso.

“[The Nets] Ele tem a habilidade de dar a bola para Durant, ele pode dançar 1 contra 1, Harden pode fazer isso. Na verdade, não temos esse tipo de equipe, então temos que fazer nossa equipe se movimentar e se movimentar, e temos que continuar acreditando nisso ”.

Isso é uma espécie de acusação Tobias Harris, que deu aos 76ers US $ 180 milhões há dois anos, efetivamente optando por manter Butler. Harris fez um jogo forte na sexta-feira, encerrando a partida com 23 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Mas quando a Filadélfia precisou de um balde ao longo do trecho, nem ele nem Embiid puderam entregá-lo.

Também é um problema que Simmons, que ficou notoriamente quieto no quarto trimestre, não resolverá se voltar. Se a Filadélfia quer ser um verdadeiro candidato ao campeonato, no final das contas tem que lidar com isso.