PortugalO ministro do Interior renunciou quase cinco meses depois que seu motorista se envolveu em um acidente de carro que matou um trabalhador rodoviário enquanto um funcionário do governo estava no banco de trás.

Eduardo Cabrida, que ingressou no gabinete do primeiro-ministro Antonio Costa em 2015 depois que o Partido Socialista chegou ao poder, foi repetidamente instado a renunciar após a crise.

Ele se recusou a fazê-lo, provocando protestos ao negar qualquer responsabilidade na sexta-feira, dizendo “Eu sou um viajante”.

A posição de Caprida se tornou inaceitável depois que os promotores acusaram formalmente um operário rodoviário de 43 anos, pai de dois filhos, de matar seu motorista por negligência enquanto ele ultrapassava o limite de velocidade.

“Acima de tudo, lamento esta perda trágica e irreparável”, disse Cabrida no seu discurso de demissão, acrescentando que estava “por baixo” porque a oposição estava a usar as suas últimas dificuldades “politicamente”.

Como Caprida renunciou Portugal se prepara para eleições antecipadas Ele será convocado pelo presidente do país no próximo mês, depois que o governo não conseguiu a aprovação parlamentar para aprovar seu projeto de lei do orçamento do estado.

Durante o seu mandato como chefe do Ministério do Interior, que supervisiona bombeiros, polícia e serviços de fronteira, Caprida enfrentou uma série de escândalos, incluindo o espancamento até a morte de um ucraniano sob custódia no aeroporto de Lisboa.

Em outro passo em falso, em 2019 o Ministério de Cabrida emitiu mandados de segurança para os bombeiros do país, provando que era inflamável. Ele se tornou ministro do Interior após um incêndio na região central Portugal Matou mais de 100 pessoas.

“Aceitei esse papel no contexto real de choque nacional, especialmente em um ambiente difícil para o país”, disse ele na sexta-feira. “Desde então, tenho trabalhado ativamente para garantir que Portugal seja um país seguro.”

O primeiro-ministro disse a jornalistas que logo após a renúncia de Cabrida, ele aceitou a renúncia do ministro e comunicou-a ao presidente. Ele agradeceu a Caprida por seu trabalho.