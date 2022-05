Microsoft e VW se unem para trazer realidade aumentada para carros – não apenas para o seu carro

A Microsoft trabalha com a Volkswagen Para trazer realidade aumentada para carros através do novo modo “Moving Platform” para Hololens 2.

Nenhuma das empresas entra nos detalhes exatos de como isso funcionará, mas há algumas indicações do que esperar. A Microsoft, por exemplo, disse que a “plataforma móvel” poderia ser usada para treinar motoristas a lidar com condições adversas da estrada.

Não se trata de treinar motoristas todos os dias. Em vez disso, concentre-se, como em tudo o mais na HoloLens 2 . órbitaé empresarial e empresarial, o que significa que esta plataforma pode ser usada para treinar, por exemplo, motoristas de frota.

Aprimorado com modelos 3D

Olhando para imagens de protótipos, o modo funciona colocando modelos 3D dentro e fora do veículo. Você só pode vê-lo usando um capacete de realidade mista HoloLens 2. Para navegar, você terá um mapa da rota realmente colocado no topo do painel com uma seta apontando para onde você deseja ir.

o HoloLens 2 Ele também exibirá um aviso de pedestres em 3D nas faixas de pedestres para dizer para você ter cuidado com as pessoas. Até lhe dirá a temperatura dentro do carro.

A Microsoft testou um protótipo da Moving Platform fazendo com que pesquisadores da Volkswagen conectassem um de seus veículos ao HoloLens. A equipe da Volkswagen então trabalhou com a Microsoft, fornecendo feedback sobre como a plataforma móvel HoloLens poderia ser aprimorada.

Esta atualização depende A oferta atual da Microsoft da Moving Platform, que devem ser usados ​​em navios no oceano. As ondas do mar podem desabilitar o HoloLen 2, então o modo estabiliza a exibição do dispositivo.

A Microsoft não para com carros e barcos. Existem planos para levar sua plataforma móvel para “…elevadores e trens, [and] outros ambientes em movimento.

Resgate HoloLens

Esta nova parceria com a Volkswagen pode ser uma forma de dar nova vida ao projeto HoloLens. Estou passando por um momento turbulento ultimamente.

No início de fevereiro de 2022, HoloLens 3 foi cancelado. O problema era que ninguém sabia o propósito do fone de ouvido, o que pode ser o motivo de alguns membros do HoloLens 3 Navio saltou Trabalhar com Meta em seus projetos de metaverso.

Com a parceria da Moving Platform Volkswagen, no entanto, a Microsoft está consolidando o objetivo do HoleLens 2 como uma ferramenta de realidade mista para treinamento e informações virtuais em uma gama crescente de cenários de trabalho. Só podemos esperar que os fones de ouvido e a plataforma móvel HoloLens um dia também acabem em aulas educacionais para motoristas do ensino médio.