O primeiro patch de Overwatch 2 introduz grandes mudanças no beta multiplayer

foto : Nevasca

Compartilhar Blizzard longa lista de Monitor 2 Notas de correção Hoje ele detalha as mudanças que você está fazendo em um jogo de tiro em primeira pessoa por pouco mais de uma semana no beta fechado de PvP.

Além de erros de esmagamento, como mau funcionamento e engenharia de nível que podem ser facilmente abusados, Monitor 2O primeiro patch beta introduz uma “variedade de buffs e buffs” para seus diferentes heróis.

Por exemplo, “Jack-of-all-trades Soldier: 76” parece estar “afinado demais” e “muito móvel”, pelo menos de acordo com os desenvolvedores. Sua velocidade de movimento ao usar sua habilidade Sprint é reduzida em 10% para compensar.

Por outro lado, o adorável e mole Roadhog estava com “desempenho ruim” e morre com frequência enquanto usa sua ponta. Como tal, o Whole Hog é alterado de um final “dirigido” (como Deadeye de Cassidy) para um final “virado” (como Primal Rage de Winston).

A Blizzard acredita que isso tornará o jogo Roadhog “mais emocionante, eficiente e divertido”, ao mesmo tempo em que lhe dará o máximo em flexibilidade.

Monitor 2 jogadoras Responda para atualizar Ele parece gostar particularmente do Snap Kick aprimorado de Zenyatta, que agora causa 50% mais dano e afasta os inimigos do personagem de micro-suporte.

“Entendemos que 5v5 fez com que os heróis de suporte se sentissem mais vulneráveis, e queríamos dar a Zenyatta ferramentas para ajudar a criar espaço entre ele e os inimigos”, diziam as notas do patch.

Quanto aos personagens de suporte como um todo, a Blizzard também detalhou como eles planejam lidar com eles interesses da comunidade Sobre a fraqueza geral do papel e a falta de variedade em comparação com tanques e causadores de danos.

“A longo prazo, acreditamos que a maneira mais eficaz de resolver esse problema é adicionar novos heróis de suporte ao jogo, e isso faz parte dos nossos planos”, Blizzard Blog Explicado no início desta semana. “No curto prazo, nossa equipe de design de heróis também está experimentando ideias com um lead time grande, mas mais curto, incluindo habilidades novas e atualizadas para alguns de nossos heróis de suporte existentes”.

No entanto, o blog acrescenta que quaisquer mudanças importantes que possam ocorrer para apoiar os campeões podem perder o teste beta atual.

Monitor 2O beta fechado está em andamento e programado para ser executado até 17 de maio.