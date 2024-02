Mercado de ações da China: Chineses furiosos acessam a conta de mídia social da Embaixada dos EUA para desabafar sobre o declínio das ações

Nota do editor: Inscreva-se no boletim informativo Enquanto isso na China da CNN, que explora o que você precisa saber sobre a ascensão do país e como ela está impactando o mundo.



Hong Kong

CNN

–



Dezenas de milhares de Pessoas na China estão migrando para um lugar incomum para desabafar sua raiva pelo que aconteceu O colapso continua Na bolsa de valores do país.

Eles postaram comentários na conta de mídia social em chinês da Embaixada dos EUA em Pequim para expressar raiva e frustração com a derrota do mercado.

Os mercados da China continental caíram novamente na segunda-feira, após a pior semana em anos. Mais de 1.800 ações nos mercados de Xangai e Shenzhen, representando um terço de todas as ações cotadas na China, caíram mais de 10%.

Uma postagem publicada pela embaixada na sexta-feira no Weibo sobre a proteção das girafas selvagens na África atraiu mais de 160 mil comentários, muitos dos quais não relacionados à proteção animal.

“Por favor, governo dos EUA, ajude os investidores em ações chineses”, escreveu um usuário ao republicar o artigo.

Parece que muitas postagens foram excluídas pelos censores. As autoridades chinesas intensificaram recentemente os seus esforços Censura Das críticas sobre a economia vacilante e o caos do mercado.

A CNN entrou em contato com a Embaixada dos EUA para comentar.

Na segunda-feira, o Índice Composto de Xangai caiu pela sexta sessão consecutiva, caindo 1% e atingindo o nível de fechamento mais baixo em quatro anos. Na semana passada, o índice caiu 6,2%, a maior perda semanal desde outubro de 2018.

O Índice Composto de Shenzhen oscilou fortemente entre ganhos e perdas durante o pregão, antes de fechar em queda de 1,1%. O índice caiu 8,1% na semana passada.

Os internautas provavelmente escolheram a página Weibo da Embaixada dos EUA para protestar devido ao fechamento de outros meios de comunicação. Por exemplo, os reguladores do mercado na China desativaram as secções de comentários nas suas contas nas redes sociais.

Desde o final do ano passado, alguns dos mais proeminentes analistas da China têm sido sujeitos a restrições nas redes sociais que parecem destinadas a limitar a sua capacidade de comentar os problemas económicos do país.

Para contornar a censura, alguns usuários das redes sociais recorreram no fim de semana a eufemismos e piadas.

“Levante-se! “Todas as girafas se recusam a ser escravas”, disse um usuário em uma republicação da história do animal publicada pela Embaixada dos EUA. Esta frase foi tirada da primeira linha do hino nacional chinês: “Levante-se!” Todos os que se recusam a sejam escravos!”

“Toda a comunidade de girafas está cheia de otimismo”, brincou outro usuário. artigo Na sexta-feira, o jornal estatal Diário do Povo publicou a visita de um político comunista alemão sob o título “O país inteiro está cheio de otimismo”.

Segunda-feira As perdas do mercado sugerem que os investidores continuam não convencidos pelas repetidas promessas dos reguladores chineses de aumentar a confiança. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China comprometeu-se novamente no domingo a evitar “flutuações anormais” no mercado de ações. Mas ela não forneceu detalhes sobre como fazer isso.

“Apesar das tentativas das autoridades estatais para estabilizar o mercado, o sentimento dos investidores permanece frágil, reflectindo profundas preocupações sobre a fiabilidade das políticas governamentais e do quadro regulamentar”, disse Stephen Innes, sócio-gerente da SPI Asset Management.

Ele acrescentou: “A incerteza em torno dos mercados e das relações comerciais chinesas é exacerbada pela possibilidade de aumentar as tarifas sobre a China, conforme sugerido pelo candidato presidencial republicano Donald Trump”.

Numa mensagem inusitada, uma empresa listada parece sugerir aos investidores chineses que façam uma pausa no mercado de ações – mesmo que apenas por alguns dias Durante o próximo feriado do Ano Novo Chinês.

“A vida não se resume apenas ao mercado de ações, mas também aos pais, cônjuges, filhos e amigos. [We] “Recomendamos que os investidores deixem temporariamente o mercado de ações, abandonem as suas preocupações, mudem o seu humor e recebam o novo ano com um clima descontraído e pacífico”, disse Hangzhou Yitong New Materials num comentário publicado em resposta a uma pergunta dos investidores sobre um assunto. fórum online administrado pela Bolsa de Valores de Shenzhen.

A empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, que produz produtos minerais, perdeu 42% do seu valor de mercado desde o início deste ano.

Ao todo, cerca de 6,1 biliões de dólares em valor de mercado foram eliminados dos mercados de ações chineses e de Hong Kong desde o seu último pico em fevereiro de 2021, de acordo com cálculos da CNN baseados em dados das bolsas de valores de Xangai, Shenzhen e Hong Kong.

a Recorde de deflação No mercado imobiliário dominante, o elevado desemprego juvenil, a deflação e um rápido declínio na taxa de natalidade são apenas alguns dos problemas que assolam a segunda maior economia do mundo.

Este artigo foi atualizado com novas informações.