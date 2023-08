Men’s Hoops anuncia digressão internacional a Portugal de 27 de julho a 5 de agosto

Por Matt Dunaway, Diretor/Comunicações

Starkville – O programa de basquete masculino do estado do Mississippi anunciou na terça-feira uma viagem internacional de 10 dias a Portugal, de 27 de julho a 5 de agosto.

De acordo com as regras da NCAA sobre viagens estrangeiras, os Bulldogs realizarão 10 treinos de equipe durante os meses de verão de junho e julho antes da partida.

O estado do Mississippi viajará para o exterior e está programado para jogar três jogos durante sua passagem por Portugal. Os Bulldogs têm a oportunidade de visitar vários locais históricos nas cidades de Lisboa e Porto.

“Tive a sorte de fazer várias viagens ao exterior e muito do crescimento vem não apenas do aspecto do basquete, mas também da experiência cultural”, disse o técnico Chris Johns. “Ir para outro país e abrir nossos olhos para outras partes do mundo será uma boa experiência para todos nós. Espero que isso melhore a camaradagem de nossa equipe e nos aproxime. Além disso, a prática extra que as regras da NCAA oferecem é inestimável para nosso programa.”

Os Bulldogs estão programados para enfrentar o Lisbon All Stars no sábado, 29 de julho, seguido pelo Portugal All Stars no domingo, 30 de julho. Ambos os jogos têm início marcado para as 16h30/10h30 hora local CT no Ginásio do CF Belenense em Lisboa.

Depois dos dois jogos realizados na capital portuguesa, o State defronta a Associação de Basquetebol do Porto na quarta-feira, dia 2 de agosto. A hora da largada está marcada para as 19:00 hora local CT a partir do Pavilaho Municipal de Petrúcos localizado no Porto.

Neste momento, nenhuma informação de transmissão ao vivo está disponível de Portugal nas três partidas do estado. Os fãs podem acompanhar a turnê (atualizações de pontuação, vídeos de destaque, entrevistas) nas contas oficiais do programa no Twitter e Instagram @HailStateMBK.

O estado do Mississippi é liderado por Chris Johns, que levou os Bulldogs de volta ao maior palco do basquete universitário com 21 vitórias e um recorde de uma única temporada para um treinador do primeiro ano, juntamente com uma viagem para o Torneio da NCAA de 2023.

O Marrom e o Branco estão entre os líderes do país com 80,9 por cento de pontos, 72,4 por cento de rebotes, 83,8 por cento de assistências, 83,6 por cento de roubos de bola e 75,2 por cento de bloqueios na última temporada.

O estado do Mississippi agora está aceitando novos depósitos de ingressos para a temporada e os atuais detentores de ingressos para a temporada podem renovar os ingressos para a temporada 2023-24. As vagas serão selecionadas com base nas classificações do Bulldog Club durante a reassentamento completo em setembro. Para mais informações, visite www.HailState.com/Tickets.

O Humphrey Coliseum se tornará uma das principais arenas do país, à medida que grandes reformas continuam antes da próxima temporada. Se estiver interessado em contribuir para o Humphrey Coliseum, entre em contato com o Bulldog Club em (662) 325-3074.

Visite www.HailState.com para obter as últimas notícias e informações sobre o programa de basquete masculino. Os fãs podem acompanhar o programa em suas contas oficiais de mídia social procurando por ‘HailStateMBK’ no Facebook, Twitter e Instagram.