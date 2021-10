Os stocks de habitação em Portugal diminuíram em 14 das 18 capitais de distrito do Continente, sendo Évora e Seduble as diminuições mais significativas.

Com o aumento das vendas de casas nos últimos meses, a disponibilidade de casas nas capitais de distrito portuguesas diminuiu cerca de 7 por cento ao ano.

De acordo com um estudo divulgado pela Idealista, o número de casas à venda em Portugal no mercado imobiliário do Sul da Europa passou de 54.570 em setembro de 2020 para 54.804 no mesmo mês deste ano. Essa mudança na oferta, de acordo com o relatório, pode levar a preços mais altos da habitação no médio prazo.

No entanto, nem todas as capitais de distrito têm o mesmo sistema, visto que a disponibilidade de casas para venda aumentou em cinco delas. Os compradores agora têm 87% mais casas no mercado do que em setembro de 2020. Seguiram-se Coymbra (38 por cento), Carta (12 por cento) e Castello Franco (9 por cento) com o maior aumento da distribuição em Vila Real. . Finalmente, a Fungel ofereceu um aumento de 6% no valor da casa para venda.

Por outro lado, as maiores descidas da oferta de habitação – e consequentemente com a escalada dos preços – registaram-se em Évora e Setúbal, visto que a quota de habitação para venda diminuiu 30 por cento e 29 por cento, respetivamente. Seguem-se Santarém (-23 por cento), Faro (-20 por cento), Leiria (-19 por cento), Bragança (-18 por cento) e Portalegre (-14 por cento). Em Praga (-11 por cento), Porto (-9 por cento) e Viena do Costello (-8 por cento), a oferta de habitação no mercado também diminuiu significativamente.

Por último, nas capitais de distrito Visu (-7 por cento), Ponta Delcada (-7 por cento), Lisboa (-5 por cento), Beja (-4 por cento) e Aveiro, o que proporcionou uma ligeira redução nas concessões imobiliárias ao longo nos últimos doze meses, a concessão para vendas de residências também caiu 4 por cento.