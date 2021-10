Cardano ($ ADA) é usado para comprar casas de luxo em Portugal

A incorporadora imobiliária Prometheus International pagou duas casas de luxo na ilha portuguesa da Madeira por um total de € 4,1 milhões ($ 4,7 milhões) na popular criptomoeda Cardano ($ ADA).

De acordo com notícias locais Somente, Que foi “a aquisição de imobiliário de luxo mais cara em Portugal desde a Revolução Blockchain” e os dois primeiros imóveis vendidos na ADA no país.

Priyesh Patel, CEO da Prometheus International, disse à agência de notícias que a empresa quer se posicionar de uma forma que agrade a todos os mercados. O comprador de ambos os ativos foi um investidor não identificado que inicialmente comprou o ADA da Cardano, quando a criptomoeda era negociada a cerca de US $ 0,06 por moeda.

O preço da criptomoeda explodiu para uma alta de mais de US $ 3, com os investidores esperando que ela ainda pudesse atingir a marca de US $ 5.

A empresa desenvolveu protocolos que permitem que os compradores de ativos que usam criptomoedas conduzam verificações conhecidas. A propriedade da propriedade está disponível por meio de blockchain por meio de tokens não fúngicos (NFTs).

Ao comprar pelo ADA, a empresa desenvolveu inteligência artificial, que permite saber quando vender tokens da moeda Fiat que entrarão em suas contas bancárias.













A Prometheus International tem vários projetos na região avaliados em mais de மில்லியன் 15 milhões.

De acordo com o CryptoGlobe, Cardano co-liderou com Solana Crédito de Produto de Investimento altcoin Na semana passada, outros Altcoins como Ethereum, Litecoin e Polkadot registraram saídas, de acordo com a CoinShares. A criptomoeda primária obteve US $ 225 milhões em créditos.

O aumento do preço de Cardano permitiu o baixista icônico do popular banco de rock Kiss, Jean Simmons. O investimento de $ 300.000 dobra Em criptomoeda em fevereiro.

Negação

As opiniões e opiniões expressas pelo autor ou qualquer uma das pessoas mencionadas neste artigo são apenas para fins informativos e não são financeiramente, investimento ou outro conselho. Investir ou negociar em criptomoedas acarreta o risco de perda financeira.

Crédito de imagem

Imagem em destaque por Unsplash