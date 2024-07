Melhores gadgets de junho de 2024

Quem tem tempo para ficar triste no verão, quando há lançamentos de novos dispositivos para conferir? Este mês, recebemos uma atualização sobre o Insta360 GO Nova pequena tela QLED Da Sony. Também fizemos exercícios práticos com ROG Aliado X, que possui uma bateria maior que o Steam Deck. Esses dispositivos são à prova d’água Alto-falantes JBL Esses dispositivos são acessíveis e perfeitos para passear de barco, bicicleta ou qualquer lugar onde ouvir música alta seja socialmente aceitável. Aqui está o que gostamos em junho de 2024.

Insta360 Go 3S

Os $ 400 Insta360 Go 3S não é assim Apenas Câmera de ação para animais de estimação, mas por que usá-la para mais alguma coisa? Esta é uma atualização da câmera GO 3 do ano passado com a capacidade de gravar em 4K a 30fps – acima do máximo de 2,7K no GO 3 normal – para que haja menos distorção durante o movimento. O GO 3S possui uma lente mais larga do que o GO 3 normal – 16 mm em comparação com a lente de 11 mm do GO anterior – o que ajuda a reduzir a distorção das bordas.

Tela Samsung Odyssey OLED G8

4K por US$ 1.300 Tela Samsung Odyssey OLED G8 O Odyssey traz toda a saturação e vivacidade dos smartphones da marca para a sua experiência de jogo no PC ou console com taxa de atualização máxima de 240Hz. E se isso não bastasse, o Odyssey permitirá que você transmita todos os seus aplicativos e jogos favoritos sem precisar de um console.

ROG Aliado X

US$ 800 ROG Aliado X Este dispositivo foi lançado este mês, apenas um ano após seu antecessor ter entrado em cena. Mas na verdade apresenta melhor duração e desempenho da bateria devido à bateria maior e maior largura de memória. O chassi também foi redesenhado para ser mais confortável para sessões de jogos duradouras.

Notebooks Asus ProArt

Novo Asus Cadernos ProArt Dispositivos 2 em 1 com chipsets AMD e Qualcomm. Faz parte do lançamento do Co-Pilot+ da Microsoft, mas pelo menos parece mais promissor do que PCs baseados em IA de outros fabricantes. O laptop ProArt P16 Essential é essencialmente um laptop para jogos ROG Zephyrus G16 em um chassi mais fino e portátil.

TV Sony Bravia 7 Mini-LED QLED 4K

As TVs Sony continuam entre as compras atraentes. Uma TV de 65 polegadas custa US$ 2.000. Sony Bravia 7 Esta TV não se destaca de outros dispositivos QLED, mas suas cores HDR são brilhantes e bonitas para assistir conteúdo. A única ressalva é que você deve certificar-se de que a TV não esteja exposta a luz direta, pois ela tende a produzir brilho.

Fones de ouvido JBL Clip 5 e Go 4

O verão é a época perfeita para investir em um alto-falante Bluetooth à prova d’água, especialmente se você estiver indo para algum lugar onde possa ouvir música. Fones de ouvido JBL Clip 5 e Go 4 Ambos pesam menos de meio quilo cada, o que os torna fáceis de transportar na mochila ou bolsa de praia. Eles custam US$ 80 e US$ 50, respectivamente.