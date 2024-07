O jogo de tiro cooperativo The First Descendant destrona Elden Ring como jogo mais vendido no Steam, mas 43% das avaliações positivas dos primeiros usuários representam um começo difícil no geral

O novo jogo de tiro cooperativo The First Descendent parece ser um sucesso no Steam em termos de número de jogadores, mas recebeu críticas geralmente “mistas” dos usuários.

The First Descendent é um novo jogo de tiro em terceira pessoa, lançado hoje como um jogo gratuito para PC, PS5 e Xbox Series. Ele subiu direto para o topo da tabela de mais vendidos do Steam poucas horas após o lançamento.

O que o tirou do trono da lista citada, você se pergunta? Apenas Elden Ring: Shadow of the Erdtree, a enorme expansão para download do RPG aclamado pela crítica e amplamente amado da FromSoftware lançado em 2022. Shadow of the Erdtree já foi lançado há mais de uma semana, e vale a pena notar, mas isso ainda é impressionante; conquista de um jogo totalmente novo como The First Descendent.

No entanto, nem tudo é lindo e ensolarado para o jogo de tiro em terceira pessoa. Com mais de 4.100 avaliações de usuários no Steam, The First Descendent atualmente tem uma classificação “mista” nas análises gerais, com apenas 43% dos jogadores dando uma avaliação positiva. É lamentável que haja uma enorme quantidade de comentários negativos de usuários criticando as microtransações do atirador.

“Comprei um pacote de Calibres e o dinheiro foi amortizado, mas não tem Calibre, e daí?” Um usuário escreveu em sua análise, enquanto outro acrescentou: “Comprei o Calibre para o passe de batalha, mas nunca o recebi. Pago via Steam com sucesso, mas nada no jogo”. Calibre é a moeda de microtransação em The First Descendent, com a qual os jogadores podem obter itens cosméticos, como roupas novas para personagens, ou pagar para aumentar o nível de seus personagens.

sobre Site Nixon No entanto, o desenvolvedor escreveu que está ciente de que os jogadores estão enfrentando atrasos na compra do Calibre. “Ao comprar vários itens através do carrinho de compras da PlayStation Store, pode haver um atraso na entrega dos itens em seu inventário”, escreveu Nexon, que admite omitir qualquer menção aos problemas no PC.

Fora isso, um bom número de jogadores realmente gosta de saquear e atirar em The First Descendent. “Jogo muito bom. Se Destiny e Warframe fizessem um bebê juntos, seria esse”, escreveu uma crítica positiva. Outro acrescenta: “O jogo é chato, assim como Destiny, mas parece melhor. Existem muito mais tipos de inimigos e as habilidades são divertidas. descendentes você desbloqueia.”

Resumos semanais, histórias das comunidades que você ama e muito mais

É um lançamento difícil para The First Descendent no Steam, mas a posição do jogo no topo da tabela de mais vendidos sugere que ele tem uma base de jogadores, para dizer o mínimo.

Dê uma olhada Novos jogos 2024 Um guia para obter uma visão geral de todos os outros novos títulos que chegam este ano.