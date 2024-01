Melanie, cantora de 'Brand New Key' que interpretou Woodstock, morre aos 76 anos

Melanie, a cantora e compositora de voz rouca que foi uma das estrelas surpresa do festival de música de Woodstock de 1969 e dois anos depois teve um single de sucesso número 1 com a infantilmente cativante “Brand New Key”, morreu na terça-feira. Ela tinha 76 anos.

E foi a morte dela Anuncie nas redes sociais Por seus filhos, Laila, Jordi e Beau Jared. Ele não mencionou o motivo ou o local.

Melanie, que nasceu Melanie Safka em 1947, tinha apenas 22 anos, mas já estava na cena folk nova-iorquina quando apareceu em Woodstock. Ela foi uma das três únicas mulheres a se apresentar no festival desacompanhada – e, como ela lembrou mais tarde, estava apavorada com a ideia de se apresentar diante de uma multidão muito maior do que as multidões dos cafés a que estava acostumada.