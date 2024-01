Jon Stewart retorna ao The Daily Show como apresentador e produtor executivo

CNN

–



Jon Stewart retorna ao The Daily Show.

O comediante, cujos 16 anos como apresentador do programa Comedy Central o tornaram uma força cultural e de entretenimento, retornará para apresentar o programa todas as semanas às segundas-feiras, a partir de 12 de fevereiro, anunciaram a Showtime e a MTV Entertainment Studios na quarta-feira.

Stewart, que retorna no momento do aquecimento da temporada de eleições presidenciais de 2024, também produzirá o programa e trabalhará com um grupo rotativo de comediantes que comandarão o programa pelo resto da semana, de terça a quinta.

“Stewart é a voz da nossa geração e estamos honrados em tê-lo retornando ao The Daily Show do Comedy Central para nos ajudar a entender a loucura e a divisão que assola o país à medida que entramos na temporada eleitoral”, Chris McCarthy, CEO da Showtime e MTV Entertainment Studios, disse em comunicado.

“Em nossa era de surpreendente hipocrisia e política performática, John é a pessoa perfeita para perfurar a retórica vazia e fornecer a clareza necessária com sua inteligência notável”, acrescentou McCarthy.

Stewart foi aclamado quando apresentou o The Daily Show pelo senso de humor aguçado que usava para proferir monólogos amargos e muitas vezes engraçados com o objetivo de expor a hipocrisia dos políticos.

E com as eleições de 2024 com Joe Biden e Donald Trump, Stewart provavelmente não terá falta de material para trabalhar. Stewart tem criticado abertamente Trump e, sem dúvida, usará a plataforma para irritar o ex-presidente.

O retorno de Stewart ao venerável show certamente gerará grande entusiasmo e fornecerá um impulso muito necessário para impulsionar o show, que tem lutado para encontrar seu equilíbrio ultimamente.

Norman Jean Roy/Comedy Central/Cortesia Coleção Everett Jon Stewart inicialmente apresentou o The Daily Show por 16 anos. READ Estrelas do urso ajudam a combater a insegurança alimentar no verão

Depois de deixar o The Daily Show em 2015 Stewart assinou um acordo com a Apple Para hospedar uma demonstração do emergente serviço de transmissão ao vivo da empresa de tecnologia. Mas essa oferta terminou repentinamente no ano passado. Stewart disse à equipe na época que estava frustrado com o controle que a gigante do Vale do Silício queria exercer sobre o assunto abordado no programa e sua lista de convidados.

Convencer Stewart a retornar ao “The Daily Show” é um grande golpe para o Comedy Central. enquanto Trevor Noah Ele foi aclamado pela crítica por apresentar o programa após a saída de Stewart, e nunca teve o mesmo impacto cultural que teve sob a direção de Stewart.

A caça furtiva de Stewart também é uma vitória para a Paramount Global, que vem tentando dar vida ao seu serviço de streaming Paramount+. A Showtime e a MTV Entertainment Studios, responsáveis ​​por grande parte da biblioteca de conteúdo da transmissão, disseram que os episódios com Stewart estarão disponíveis na plataforma um dia depois de serem exibidos no Comedy Central.